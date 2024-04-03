Volkan Demirel'den hakem isyanı

Kaynak: Haber Merkezi
Volkan Demirel'den hakem isyanı
Galatasaray maçı sonrası konuşan Volkan Demirel hakem kararlarına tepki gösterdi.

Trendyol Süper Lig’in 31. Haftasında Galatasaray’a 1-0 mağlup olan Hatayspor’da Volkan Demirel maç sonunda hakem kararlarına tepki gösterdi.

İşte Demirel’in sözleri:

"PENALTI OLABİLİR"

"Galiptir bu yolda mağlup. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Buraya gelmeden önce söyledim, onlardan ne istediğimi, anlattıklarımı uygulamalarını... Galatasaray'a karşı bu sene burada böyle mücadele eden bir takım hatırlamıyorum. İstediğimiz her şeyi yaptılar, duran toptan bir gol var, belki faul olabilir. Rivas'ın arkadan itildiği bir pozisyon var, penaltı olabilir mi, olabilir bir şey diyemem. Golde ofsayt var mı, çizdiler baktılar, herhalde var. Yenildiğimiz halde takımıma çok teşekkür ediyorum. Çok mücadele ettiler. Bu takım bu sezon çok şeyle mücadele ettiler. Bir sürü içimizde ilgilendiğimiz sorun var. Buraya çıkıp bu mücadeleyi veriyorlarsa bu çocukları tebrik etmek lazım. Çok iyi bir duruş sergiledik. İnşallah izleyenler de beğenmiştir."

"MALUM SÜREÇLERDEN GEÇTİK"

"Bizim için ligde kalmak şampiyonluk kadar değerlidir. Malum süreçlerden geçtik, ajitasyon yapmak istemiyorum. İnşallah başaracağız. Bu grup, bu çocuklar hak ediyor. Bir sürü sorun var. Değinmek istemiyoruz. Bunlar bizim sorunlarımız var. Sahada duruş göstermek oyuncularıma çok yakıştı."

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