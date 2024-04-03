Dursun Özbek Ali Koç'u savcılığa şikayet etti

Selahattin Ekrekli
Dursun Özbek Ali Koç'u savcılığa şikayet etti
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Ali Koç'un açıklamalarına yanıt verdi.

Trendyol Süper Lig’in 31. Haftasında Galatasaray sahasında Hatayspor ile karşılaştı.

RAMS Park’ta oynanan mücadelde sarı-kırmızılılar rakibini Icardi’nin golüyle 1-0 mağlup etti.

Alınan bu galibiyet sonrası kameraların karşısına geçen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Ali koç’un Erden Timur hakkında sözlerine karşılık verdi.

İşte Dursun Özbek’in sözleri:

"Şampiyonluk yolunda gündem başka yerlere gidiyor. Bu gidişat, biz Galatasaraylıları memnun eden bir gidişat değil. Rakibimiz, bizi hayretlere düşüren açıklamalarda bulundu. Neresinden başlamak lazım bilmiyorum."

"O kadar büyük bir kalabalığın önünde Galatasaray Başkan Vekili'ni tehdit ediyor. Tehdidin boyutu da büyük. Topyekün bir tehdit var."

"Bu nedir ya? 60 milyon taraftarı temsil ediyoruz. Tek başına aslanlar gibi dolaşıyor. Bu adamın ailesi, çoluğu çocuğu var. Bu adamın başına bir şey gelse ne olacak? Daha Trabzon'da bir olay yaşamışız, daha onun ateşi sönmeden tekrar tehditlerle gündeme geliyor."

"Kendisine sesleniyorum. Konuşmanı akşam gece yatmadan bir daha dinle! O tehditlere, o konuşma tarzına kesinlikle bizden aynı seviyede bir cevap gelmez. Bir şampiyonluk için değer mi? Bir can gitse ya da bir saldırı olsa değecek mi?"

"Cumhuriyet savcılarını göreve çağırıyorum. Savcılar hemen ve resen hareket etmelidir. Bu konuşma ve tehdit cezasız kalmamalı. Futbola hizmet eden kişiler olarak neyi konuşuyoruz. Birbirimizi tehdit ediyoruz."

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