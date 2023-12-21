Bunu nasıl yaptın Serdar Dursun? Galatasaray'ı kurtardı

Galatasaray-Karagümrük maçının son anlarında inanılmaz bir pozisyon yaşandı.

90+1. dakikada Karagümrük korner kullandı. Ceza alanına gelen topa Lasagna kafayı vurdu. Top ağlara gitmek üzereyken çizgide Serdar Dursun ayağını uzattı. Top da Serdar Dursun'un ayağından filelere gitti.

Hakem Serdar Dursun ofsaytta olduğu için golü geçerli saymadı.

Maçtan sonra Serdar Dursun'a "Bunu nasıl yaptın" diye tepki yağdı. Özellikle Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyada yorum üstüne yorum yaptı.

Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze de 90+1'de Serdar Dursun'un filelere gönderdiği ancak ofsayt nedeniyle iptal edilen gol için "Net iki üç pozisyonumuz vardı. Bir tanesinde gol attık, Serdar Dursun dokunmasa galiba gol oluyordu" dedi.



