'Barış Alper'in yaptığı penaltı' Deniz Çoban Galatasaray Karagümrük maçındaki pozisyonu anlattı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Barış Atakan
'Barış Alper'in yaptığı penaltı' Deniz Çoban Galatasaray Karagümrük maçındaki pozisyonu anlattı
Galatasaray-Karagümrük maçının en çok konuşulan pozisyonunu Deniz Çoban yorumladı ve penaltı verilmesi gerektiğini söyledi.

Galatasaray'ın Karagümrük'ü tek golle yendiği maçın en çok tartışılan pozisyonuyla ilgili eski hakem ve yorumcu Deniz Çoban çarpıcı ifadeler kullandı.

Maçın 53. dakikasında ceza alanında Barış Alper'in Karagümrüklü oyuncuya yaptığı hareketi Beinsports'ta değerlendiren Çoban, şunları söyledi:

"Oyuncu darbe alıp düşmese ceza sahasında topla oynama şansı var. Oyuncu avantajı elde ettikten sonra Barış Alper'in ayağı var. Karagümrüklü oyuncu avantajı aldıktan sonra, Barış Alper'in savurduğu ayak küsürat bir temas yapmış olsa bile asıl etkiyi rakibe yapıyor. Etkili bir şekilde rakibe vuruyor. Barış Alper'in bu darbesi olmasa, beyazlı oyuncunun topa sahip olma şansı var. Barış Alper'in savurduğu ayak, belki topa temas ediyor. Asıl darbeyi beyazlı oyuncuya vurdu. Benim açımdan bu net, açık ve kanıtlanabilir bir penaltı. VAR'ın müdahale etmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben bunun bir penaltı olduğunu düşünüyorum."

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