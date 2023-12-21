Galatasaray taraftarı iki fotoğrafı yan yana paylaştı. Dedikodular gerçek mi oluyor?

Sıkıntılı günler geçiren Adana Demirspor'da gözler Younes Belhanda ve Badou Ndiaye hakkında alınacak karara çevrildi.

Süper Lig’de son 6 maçtır kazanamayan ve 2 hafta önce teknik direktör Kluivert'la yollarını ayıran Adana Demirspor’da başkan Murat Sancak, Younes Belhanda, Badou Ndiaye ve Emre Akbaba'ya sahip çıkarak, "Belhanda da Badou da Emre Akbaba da adam gibi adamlardır. Herkes kendi takımına baksın" demişti.

Ajansspor'un haberine göre Adana ekibi, Younes Belhanda ve Badou Ndiaye ile yollarını ayırma kararı aldı.

Akdeniz ekibinin önümüzdeki günlerde Belhanda ve Ndiaye'nin sözleşmesini karşılıklı olarak feshedeceği ortaya çıktı.

KAFA KARIŞTIRAN PAYLAŞIM

Bu gelişmeler üzerine Galatasaray’ın eski yıldızı Belhanda sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı.

Faslı futbolcu kum saati emojili bir gönderi yayımlarken Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırdı.

Galatasaray taraftarları sosyal medyadan Younes Belhanda ve Badou Ndiaye’nin Galatasaray ve Adana Demirspor formaları fotoğraflarını paylaşmaya başladı.

DEDİKODULAR GERÇEK Mİ OLUYOR?

Galatasaray Adana Demirspor maçında Belhanda’nın kötü performansı ve maç öncesi Galatasaray taraftarlarına üçlü çektirmesi dedikodulara sebep olmuştu.