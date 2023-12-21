Son dakika! Galatasaray taraftarı Kadıköy'deki derbide tribünde olacak

Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika! Galatasaray taraftarı Kadıköy'deki derbide tribünde olacak
Flaş.. Flaş.. Fenerbahçe Galatasaray maçında Sarı Kırmızılı taraftarlar Kadıköy'de tribünde yer alacak.

24 Aralık'taki Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi flaş bir gelişme yaşandı.

GALATASARAY TARAFTARI YER ALACAK

İstanbul Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu, Süper Lig'in 18'inci haftasında oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisine 2 bin 79 Sarı-kırmızılı taraftarın yer alabileceğini açıkladı.

''İl Spor Güvenlik Kurulu, 24.12.2023 Pazar Günü saat 19.00'da Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray maçına 2079 deplasman takım seyircisinin alınmasına karar vermiştir.

Deplasman takım seyircisi, maçın oynanacağı Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı'na toplu olarak giriş yapabilecektir.''

İŞTE DERBİNİN FİYATLARI

Diğer taraftan, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin bilet fiyatları da açıklandı.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin bilet fiyatları şöyle:

Kuzey-Spor Toto Tribünü: 1100 lira

Fenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok: 2000 lira

Fenerium Üst-Maraton Üst B- H Blok: 2100 lira

Fenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok: 2250 lira

Fenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok: 2500 lira

Fenerium Üst-Maraton Üst E Blok: 2750 lira

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt A-I Blok: 3750 lira

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt B-H Blok: 4500 lira

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt C-G Blok: 5100 lira

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt D-F Blok: 6000 lira

Maraton Alt E Blok: 6600 lira

Fenerium Alt Avis E Blok: 18000 lira

Misafir Tribünü: 1430 lira

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