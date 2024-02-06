Menzil şeyhi müritlerinden Avrupa'da sessiz olmalarını istedi. Türkiye'de çakarlı araçlarla şov yapıyorlardı

Kaynak: BirGün Gazetesi
Menzil şeyhi müritlerinden Avrupa'da sessiz olmalarını istedi. Türkiye'de çakarlı araçlarla şov yapıyorlardı
Menzil Cemaati elebaşlarından Muhammed Saki Elhuseyni, 9-19 Şubat tarihleri arasında çıkacağı Avrupa turu öncesinde cemaat mensuplarından "karşılama yapmamaları" ve "sokaklarda sessiz olmalarını" rica etti. Cemaat, Türkiye’de sık sık çakarlı araçların yer aldığı onlarca araçlık konvoylarla gündeme gelmekte.

Türkiye’de çakarlı araçların da bulunduğu onlarca araçlık konvoylar ve havalimanlarındaki gövde gösterisi gibi kitlesel karşılamaları ile gündemde tartışma konusu olan Menzil Cemaati, Avrupa’da ise aksi bir tutum sergiliyor.

menzil-seyhi-avrupada-sov-yapmaktan-korktu-havalimanina-gelmeyin-sokaklarda-sessiz-olun-1.jpg

Menzil Cemaati’nin liderlerinden Muhammed Saki Elhüseyni, 9-19 Şubat tarihleri arasında Avrupa turuna çıkacağı öğrenildi. Cemaatin, mensuplarına gönderdiği bilgi notunda, "Avrupa’daki havalimanlarına karşılamaya gelinmemesi, sokaklarda sessiz olunması" istendi.

"ŞİKÂYETTE BULUNABİLİRLER"

Cemaat mensuplarına yollanan uyarı metninde şu maddeler yer aldı:

"Malumunuz üzere 09-19 Şubat tarihleri arasında Sultanımızın Avrupa’ya teşrifleri olacaktır. Bu konuda sizlerden bazı ricalarımız olacaktır.

• Havalimanında karşılamaya kesinlikle müsaade yoktur. Bu konuda ısrarcı olmayıp kasrevi tekkesinde ziyaretlere yönelmemiz lazım. Bu büyüğümüzün emridir.
• Kasrevi tekkesine gelirken park imkânı kısıtlı olmasından dolayı, mümkün mertebe ayrı değil toplu şekilde tek araçla gelmeye gayret edelim.
• Kasrevi tekkesi etrafında araçları park ederken ceza almamanız için trafik kurallarına uygun park edilmesi gerekmektedir.
• Kasrevi tekkesi etrafında yaşayan insanları rahatsız edecek şekilde sokaklarda sesli konuşmamaya dikkat etmemiz lazım. Aksi durumda orada yaşayan insanlar şikâyette bulunup ziyaret programını sıkıntıya sokabilir.
• Görevli kardeşlerimizin uyarılarına azami şekilde uyalım. Kendilerine yardımcı olalım. Bu kriterlere uymamız ziyaretlerimiz açısından önem arz etmektedir."

Son Haberler
Ahmet Çakar'dan Fenerbahçelileri çıldırtacak sözler: Ali Koç'un sözleri kolpa Spor
Ahmet Çakar'dan Fenerbahçelileri çıldırtacak sözler: Ali Koç'un sözleri kolpa
Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği futbolcu belli oldu Spor
Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği futbolcu belli oldu
Cristiano Ronaldo'nun serveti ortaya çıktı. Duyanların dudağı uçukladı! Spor
Cristiano Ronaldo'nun serveti ortaya çıktı. Duyanların dudağı uçukladı!
Bilecik Belediye Meclisi tarihinde ilk defa kilitlendi Gündem
Bilecik Belediye Meclisi tarihinde ilk defa kilitlendi
Ankaragücü'nün Erzincanspor'a fark attığı maçtaki kritik detayı açıkladı! TFF neyi bekliyor? Mirza Şeker yazdı Spor
Ankaragücü'nün Erzincanspor'a fark attığı maçtaki kritik detayı açıkladı! TFF neyi bekliyor? Mirza Şeker yazdı
Çığ düşen evdeki anne ve 2 çocuğu son anda kurtuldu Gündem
Çığ düşen evdeki anne ve 2 çocuğu son anda kurtuldu