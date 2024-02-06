Menzil şeyhi müritlerinden Avrupa'da sessiz olmalarını istedi. Türkiye'de çakarlı araçlarla şov yapıyorlardı

Türkiye’de çakarlı araçların da bulunduğu onlarca araçlık konvoylar ve havalimanlarındaki gövde gösterisi gibi kitlesel karşılamaları ile gündemde tartışma konusu olan Menzil Cemaati, Avrupa’da ise aksi bir tutum sergiliyor.

Menzil Cemaati’nin liderlerinden Muhammed Saki Elhüseyni, 9-19 Şubat tarihleri arasında Avrupa turuna çıkacağı öğrenildi. Cemaatin, mensuplarına gönderdiği bilgi notunda, "Avrupa’daki havalimanlarına karşılamaya gelinmemesi, sokaklarda sessiz olunması" istendi.

"ŞİKÂYETTE BULUNABİLİRLER"

Cemaat mensuplarına yollanan uyarı metninde şu maddeler yer aldı:

"Malumunuz üzere 09-19 Şubat tarihleri arasında Sultanımızın Avrupa’ya teşrifleri olacaktır. Bu konuda sizlerden bazı ricalarımız olacaktır.

• Havalimanında karşılamaya kesinlikle müsaade yoktur. Bu konuda ısrarcı olmayıp kasrevi tekkesinde ziyaretlere yönelmemiz lazım. Bu büyüğümüzün emridir.

• Kasrevi tekkesine gelirken park imkânı kısıtlı olmasından dolayı, mümkün mertebe ayrı değil toplu şekilde tek araçla gelmeye gayret edelim.

• Kasrevi tekkesi etrafında araçları park ederken ceza almamanız için trafik kurallarına uygun park edilmesi gerekmektedir.

• Kasrevi tekkesi etrafında yaşayan insanları rahatsız edecek şekilde sokaklarda sesli konuşmamaya dikkat etmemiz lazım. Aksi durumda orada yaşayan insanlar şikâyette bulunup ziyaret programını sıkıntıya sokabilir.

• Görevli kardeşlerimizin uyarılarına azami şekilde uyalım. Kendilerine yardımcı olalım. Bu kriterlere uymamız ziyaretlerimiz açısından önem arz etmektedir."