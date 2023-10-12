Bunu yapanların cep telefonları kapatılacak. Sakın bu hataya düşmeyin paranız yanabilir

Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

"KESİNTİSİZ BİR YIL" OLARAK DEĞİŞTİRİLDİ

Buna göre söz konusu yönetmeliğin 6. ve 10. maddelerinde yer alan “kesintisiz yedi yıl” ibaresi “son sinyal almasından itibaren kesintisiz bir yıl” şeklinde değiştirildi.

İLETİŞİME KAPATILACAK

Buna göre, bir akıllı telefon satın aldığında bir yıl boyunca kesintisiz olarak kullanılmazsa ve o cihazdan herhangi bir sinyal alınmazsa iletişime kapatılacak.

Bu yönetmelik 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

IMEI KLONLAMAYI BİTİRECEK

Shiftdelete'de yer alan habere göre, bu durum, yurt dışından vergisiz olarak satın alınan bir telefonu ülkemizde kesintisiz olarak kullanabilmek için yapılan yasal olmayan IMEI atma işlemlerine de büyük ölçüde nokta koyacak.