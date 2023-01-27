27 Ocak 2023 Cuma
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Vücudunda darp ve izmarit izleri olan bebek cesedi bulundu. Bunun adı vahşet

Vücudunda darp ve izmarit izleri olan bebek cesedi bulundu. Bunun adı vahşet

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde bir evde bebek cesedi bulundu. Vücudunda darp ve izmarit izleri olan bebeğin şüpheli ölümüyle ilgili evde saatlerce çalışma yapıldı.

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 04:43
Takip Et

Bunun adı vahşet: Vücudunda darp ve izmarit izleri olan bebek cesedi bulundu

Vücudunda darp ve izmarit izleri olan bebek cesedi bulundu. Bunun adı vahşet
+
Aa
-

Denizli'de bir evden gelen çocuk sesleri üzerine komşular emniyet güçlerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler girdikleri evde yüzünde darp, vücudunda izmarit izleri olan bebek cesedi ve 2 küçük çocuk buldu. Ceset adli tıpa kaldırılırken 2 küçük çocuk korumaya alındı.

İHA’nın haberine göre; olay, Pamukkale ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; evde yaşları küçük olan 2 çocuğun sesleri üzerine yapılan ihbar sonrası bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi.

Olay yerine giden ekipler, müstakil evin içine girdiğinde bir bebeğin hareketsiz yattığını gördü.

Bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri 1 yıl 9 aylık olan Murat Aslan Kılıç’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Şüpheli ölümün ardından bölgeye çok sayıda ekip yönlendirdi.

Çocuk sesleri komşuları harekete geçirdi! Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı: Çok sayıda ekip sevk edildi - Resim : 1

2 ÇOCUK KORUMAYA ALINDI

Olay Yeri İnceleme ekipleri evde detaylı çalışma gerçekleştirirken, 2 çocuk koruma altına alındı. Bebeğin cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Ekipler uzun saatler boyunca evdeki her bir noktayı teker teker inceledi. Evden alınan örnekler incelenmek üzere götürülürken, bebeğinin vücudunda darp ve izmarit izleri olduğu ortaya çıktı.

BABA CEZAEVİNDE, ANNEDEN HABER ALINAMIYOR

Öte yandan; hayatını kaybeden bebeğin babasının cezaevinde olduğunun öğrenildiği olayda, kendisinden haber alınmayan anneye ulaşılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. O anları korkulu gözlerle izleyen komşular ise eve girip çıkanın belli olmadığını ve çocuklara sahip çıkılmadığını iddia etti. Bebeğin kesin ölüm nedeni otopsinin ardından ortaya çıkacak.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

asena
27.01.2023 04:46
O....nun adı bellidir niye saklanıyor?  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Altın zengini olan 40 ülke açıklandı. Türkiye kaçıncı sırada?
1
﻿Altın zengini olan 40 ülke açıklandı. Türkiye kaçıncı sırada?
﻿Altın zengini olan 40 ülke açıklandı. Türkiye kaçıncı sırada?
﻿Sivas Kangalı'nın atası Alabay'ı görenler 'Bu nasıl köpek' diyor
2
﻿Sivas Kangalı'nın atası Alabay'ı görenler 'Bu nasıl köpek' diyor
﻿Sivas Kangalı'nın atası Alabay'ı görenler 'Bu nasıl köpek' diyor
﻿Burak Yılmaz'ın gecesi. Fortuna Sittard'ı taşıdı 
3
﻿Burak Yılmaz'ın gecesi. Fortuna Sittard'ı taşıdı 
﻿Burak Yılmaz'ın gecesi. Fortuna Sittard'ı taşıdı 
﻿Kapalıçarşı'da dolar bakın kaç lira oldu. Kapalıçarşı'da dolar uçuşa geçti
4
﻿Kapalıçarşı'da dolar bakın kaç lira oldu. Kapalıçarşı'da dolar uçuşa geçti
﻿Kapalıçarşı'da dolar bakın kaç lira oldu. Kapalıçarşı'da dolar uçuşa geçti
﻿Saray'da uykusuz geceleri başlatacak anket. "Aman reis duymasın" sesleri
5
﻿Saray'da uykusuz geceleri başlatacak anket.
﻿Saray'da uykusuz geceleri başlatacak anket. "Aman reis duymasın" sesleri
﻿Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Bakan Bilgin’den açıklama
6
﻿Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Bakan Bilgin’den açıklama
﻿Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Bakan Bilgin’den açıklama
﻿Hamza Hamzaoğlu'ndan flaş Ndayishimiye itirafı: Galatasaray'ı alın demiştim
7
﻿Hamza Hamzaoğlu'ndan flaş Ndayishimiye itirafı: Galatasaray'ı alın demiştim
﻿Hamza Hamzaoğlu'ndan flaş Ndayishimiye itirafı: Galatasaray'ı alın demiştim
﻿İzmir’de şimşekler geceyi aydınlattı
﻿İzmir’de şimşekler geceyi aydınlattı
﻿İzmir’de şimşekler geceyi aydınlattı
﻿38 mülki idare amiri birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltildi
﻿38 mülki idare amiri birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltildi
﻿38 mülki idare amiri birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltildi
﻿Pakistan'da gizemli hastalık: 18 ölü
﻿Pakistan'da gizemli hastalık: 18 ölü
﻿Pakistan'da gizemli hastalık: 18 ölü
﻿FBI uluslararası internet korsanlarının sitesini çökertti
﻿FBI uluslararası internet korsanlarının sitesini çökertti
﻿FBI uluslararası internet korsanlarının sitesini çökertti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.