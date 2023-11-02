Bunun adı vicdansızlık. Çöp konteynerinde poşete sarılı yeni doğmuş bebek bulundu

Kastamonu’da bir vatandaş, çöp atmak istediği sırada konteynırın yanında çöp poşetine sarılı bir bebek olduğunu fark etti.

KAYNAK: İHA
Bunun adı vicdansızlık. Çöp konteynerinde poşete sarılı yeni doğmuş bebek bulundu

Bebek, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, bebeği bırakan kişi ya da kişileri arıyor.

Çöp atarken fark etti

Olay, Kuzeykent Mahallesi Karadut Sokak üzerinde meydana geldi. Bir vatandaş, çöp atmak için konteynıra gittiğinde yanında çöp poşetine sarılı bir bebek gördü. Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

Bebek hastaneye kaldırıldı

Sağlık ekipleri, çöp poşetine sarılı bebeğe ilk müdahalede bulunarak Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis inceleme başlattı

Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemede bebeğin cinsiyetinin erkek olduğu ve yaklaşık 1 saat önce dünyaya geldiği tespit edildi. Polis ekipleri, çöp poşeti içerisinde çöp konteynerinin yanına bırakılan bebeğin, kim ya da kimler tarafından atıldığı yönündeki incelemelerini sürdürüyor.

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