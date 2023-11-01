“Cumhuriyet’in bütün nimetlerinden faydalanıp, onu yok etmeye çalışıyorlar. Bir yanda 100 Yıl önce Anayasa’ya Cumhuriyet yazdırmak için ömrünü feda edenler, bir yanda bugün onu yok etmeye çalışan Türkiye Yüzyılı masalına herkesi inandırmaya çalışanlar

Peki tüm bunlar olurken sen neredesin?”

-Var gücümle, “Egemenlik Kayıtsız, Şartsız Milletindir” ilkesi gereği demokrasimizin yılmaz savunucusu olarak buradayım öğretmenim…

“Bildin mi 100 Yıl önce kurulmuş Cumhuriyetin değerini?”

-72 yıldır gururla biliyor, korumak için tüm benliğimle sahip çıkıyorum öğretmenim…

“Özgürlük kelimesinin anlamını kavrayabildin mi gerçekten?”

-Özgür Gazeteciliğim büyük siyasi baskı altında iken dahi her harfini içime sindirerek kavradım öğretmenim…

“Kula kulluk etmediğin her gün için şükrettin mi Yaradan’a?”

-Her gün başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere hepsini rahmet ve minnetle anarak şükrediyorum öğretmenim…

“Koskoca ülkem Araplar için darphane, Bulgarlar için AVM, Suriyeliler için doğumhane, bizim için tımarhaneye dönüştürülmeye çalıştırılırken sen neredesin?”

-Şiddetle tepki göstererek buradayım öğretmenim…

“Tabelalardan Türkiye Cumhuriyeti ibaresi sökülürken, Millî Marşını kâğıda bakmadan okuyamayan ya da Mill Marşı okunurken ayağa kalkmaya tenezzül etmeyen bir güruh, gencecik kadın sporcularını yaftalayıp, millîlikten söz ederken sen neredesin?”

-Vatanımı, bayrağımı, milletimi özümden çok severek buradayım öğretmenim…

“Cumhuriyet’in göz bebeği bütün fabrikaları bir, bir yabancılara satılırken, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı parası olan herkese çerez gibi dağıtılırken, yabancılar ülkende imtiyazlarla sefa sürerken, parası olan her şeye hüküm verirken, memurun, doktorun, işçinin, öğretmenin kendi ülkesinde ikinci sınıf vatandaş muamelesi görürken ve en önemlisi geleceğim dediğin gençler, umutsuzca ülkeden gitmenin yollarını ararken sen neredesin?”

-Özgür gazeteci olarak tüm hatalı kararları eleştirerek, güce boyun eğmeyerek ve dik durarak buradayım öğretmenim…

İlkokulda, ortaokulda, lisede ve üniversitede beni eğiten tüm öğretmenlerim;

-Vallahi de buradayım, Billahi de buradayım…

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenim Emine Karakaş;

Okurlarım da katıldığım televizyon programlarındaki katılımcılar da izleyiciler de tanıktır ki;

-Vallahi de buradayım, Billahi de buradayım…

Karakaş öğretmenim;

Önünde saygı ile eğiliyor, seninle gurur duyuyorum.

Ve bilmeni isterim ki; Yalnız değiliz

milyonlarca yurttaşımız da burada öğretmenim…