Burak Yılmaz Fortuna Sittard'a veda etti

Fransa'nın Lille takımından sezon başında Hollanda'nın Fortuna Sittard takımına transfer olan Burak Yılmaz, 5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Burak, 2 yıl oyuncu, 3 yıl ise teknik adam olarak görev yapacaktı.

Ancak 37 yaşındaki futbolcu Sittard'a veda etti.

Bunun nedeni olarak teknik direktör Julio Velazquez'in Burak'ı kadro dışı bırakmak istemesi gösterildi.

Burak veda mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Fortuna Sittard taraftarları, sizin için oynamak büyük bir şerefti. Her şey için teşekkürler, daha güzel ve başarılı yıllara."