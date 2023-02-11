11 Şubat 2023 Cumartesi
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonsporlu oyuncu Umut Bozok'tan deprem açıklaması: Utanıyoruz

Trabzonsporlu oyuncu Umut Bozok'tan deprem açıklaması: Utanıyoruz

Trabzonspor'un futbolcusu Umut Bozok, Fransız basınına yaşanan depremle ilgili açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi - 12:04
Takip Et

Umut Bozok: Adeta utanıyoruz

Trabzonsporlu oyuncu Umut Bozok'tan deprem açıklaması: Utanıyoruz
+
Aa
-

Trabzonspor'un golcüsü Umut Bozok, kendisine ulaşan Fransız basınına bir röportaj verdi.

İşte Bozok'un açıklamaları;

"Pazar akşamı Galatasaray ile oynadığımız maçın ardından İstanbul'da bulunuyorduk. Ama psikolojik olarak kolay değil, kendini iyi hissetmiyorsun. Her yerde vahşet görüntüleri var, bakamıyoruz bile, çok korkunç. İnsanların hala enkaz altında olduğunu bilmek çok üzücü. Sağlıklı olmaktan, bir ev sahibi olmaktan ve yemek yiyebilmekten bile adeta utanıyoruz. Kendinizi çaresiz hissediyorsunuz."

"Kahramanmaraş'ta akrabalarım var ama iletişim sorunu bulunduğu için fazla haber alamıyoruz. Rayane Aabid (Hatayspor oyuncusu) yakın arkadaşım. Ona hemen ulaşmayı başardım. Bana depremin inanılmaz olduğunu söyledi. Kendisinin oturduğu yer dayanmış ama etrafındaki bütün binalar yıkılmış. Bana şehrin ortasına adeta bir bomba atıldığını söyledi."

"Normale dönmemiz uzun zaman alacak. Şu anda futbol umurumuzda bile değil. Türk Halkı'nın zor zamanlardaki dayanışması gerçekten inanılmaz seviyede"

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Celal Şengör’den Erdoğan’a. Tenkit edene şerefsiz diyor
1
﻿Celal Şengör’den Erdoğan’a. Tenkit edene şerefsiz diyor
﻿Celal Şengör’den Erdoğan’a. Tenkit edene şerefsiz diyor
﻿Gazeteci Candaş Tolga Işık Bakan Bozdağ'a müteahhitleri sorunca danışmanı arayıp 'ayar vermeye' kaktı
2
﻿Gazeteci Candaş Tolga Işık Bakan Bozdağ'a müteahhitleri sorunca danışmanı arayıp 'ayar vermeye' kaktı
﻿Gazeteci Candaş Tolga Işık Bakan Bozdağ'a müteahhitleri sorunca danışmanı arayıp 'ayar vermeye' kaktı
﻿Fenerbahçe'nin tırları yağmalandı mı? Ali Koç'tan çok sert çıkış
3
﻿Fenerbahçe'nin tırları yağmalandı mı? Ali Koç'tan çok sert çıkış
﻿Fenerbahçe'nin tırları yağmalandı mı? Ali Koç'tan çok sert çıkış
﻿Erdoğan konuşurken Ulaştırma Bakanı üşüyen çocuğun kapüşon ve beresini çıkardı
4
﻿Erdoğan konuşurken Ulaştırma Bakanı üşüyen çocuğun kapüşon ve beresini çıkardı
﻿Erdoğan konuşurken Ulaştırma Bakanı üşüyen çocuğun kapüşon ve beresini çıkardı
﻿Yunanistan'dan Türkiye'ye tarihi yardım: Her baskete 10 Euro depremzedelere gidecek
5
﻿Yunanistan'dan Türkiye'ye tarihi yardım: Her baskete 10 Euro depremzedelere gidecek
﻿Yunanistan'dan Türkiye'ye tarihi yardım: Her baskete 10 Euro depremzedelere gidecek
﻿İşte gizli gizli gruplarda paylaşılan o konuşma. Herkesin düşüncelerine tercüman oldu. Helal sana koca yürekli adam
6
﻿İşte gizli gizli gruplarda paylaşılan o konuşma. Herkesin düşüncelerine tercüman oldu. Helal sana koca yürekli adam
﻿İşte gizli gizli gruplarda paylaşılan o konuşma. Herkesin düşüncelerine tercüman oldu. Helal sana koca yürekli adam
﻿Şerafettin Tilki hırsız müteahhitlerin yurt dışına tüyme yollarını açıkladı
7
﻿Şerafettin Tilki hırsız müteahhitlerin yurt dışına tüyme yollarını açıkladı
﻿Şerafettin Tilki hırsız müteahhitlerin yurt dışına tüyme yollarını açıkladı
﻿Mucize kurtuluş 120 saat sonra gerçekleşti
﻿Mucize kurtuluş 120 saat sonra gerçekleşti
﻿Mucize kurtuluş 120 saat sonra gerçekleşti
﻿Malatyaspor ligden çekilme kararını iletti
﻿Malatyaspor ligden çekilme kararını iletti
﻿Malatyaspor ligden çekilme kararını iletti
﻿Şenol Güneş talep etti. Beşiktaş'ta flaş Borini gelişmesi
﻿Şenol Güneş talep etti. Beşiktaş'ta flaş Borini gelişmesi
﻿Şenol Güneş talep etti. Beşiktaş'ta flaş Borini gelişmesi
﻿Depremde yaşamını yitiren Uzman Çavuş Mehmet Ali Bulut ve ailesinin cenazesi defnedildi
﻿Depremde yaşamını yitiren Uzman Çavuş Mehmet Ali Bulut ve ailesinin cenazesi defnedildi
﻿Depremde yaşamını yitiren Uzman Çavuş Mehmet Ali Bulut ve ailesinin cenazesi defnedildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.