Burak Yılmaz istifa kararını açıkladı

Beşiktaş'ta Bodo Glimt maçından sonra büyük tepki çeken Burak Yılmaz istifa kararı aldı.

Burak Yılmaz istifa kararını açıkladı

Fanatik'teki habere göre Bodo Glimt maçından sonra büyük tepki çeken teknik sorumlu Burak Yılmaz kararını verdi.

Haberde Yılmaz kulübün önünü açmak için her şeyi yapmaya hazır olduğunu ve Kara Kartal için en doğru kararı almak istediğini belirtti.

Buna göre Burak Yılmaz, olağanüstü kongrede seçilecek yönetimin önünü açmak için istifa edecek.

Yılmaz, “Yeni yönetim gitmemi isterse istifa ederim. Kalmamı isterlerse devam ederim. Alınacak her türlü karara saygı duyuyorum. Beşiktaş, bize ne görev verirse onu yerine getiriririz. Bize de verilen karara uymak düşer” dedi.

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