Burası Türkiye 10 yıl sonrasını düşünebiliyor musunuz?

Düzenleme: Hande Karacan
Burası Türkiye 10 yıl sonrasını düşünebiliyor musunuz?

Sosyal medyada yayılan iki görüntü vatandaşların büyük tepkisini çekti. Hastanede sıra bekleyenlerin isimlerinin ve bir emlakçının ilanlarının tamamının Arapça olması 'Türkiye nereye gidiyor?' sorusunu akıllara getirdi.

Suriye savaşının yıllar önce bitmesine rağmen Türkiye, milyonlarca Suriyeliye ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Özellikle Suriye sınırının olduğu bölgelerde ve büyük şehirlerde milyonlarca Suriyeli toplum sosyolojisine adeta dinamit koyuyor.

Türkiye'de yaşayan Suriyeliler, son yıllarda kamuoyunun en fazla tartıştığı konular arasında ilk sıralarda yer almaya devam ediyor.

2011 yılından bu yana özellikle de sosyal medyada Suriyelilerle birçok farklı bilgiler dolaşıyor.

Kültürel uyumsuzluk ve özellikle hızlı doğum oranları Türkiye'nin geleceği için vatandaşları karamsarlığa itiyor.

Son olarak sosyal medya paylaşılan iki görüntü büyük tepki topladı.

Suriyelilerin sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanmaları konusu sık sık gündeme geliyor. Paylaşılan bir görüntüde sıra bekleyen hastaların tamamının Suriyeli olması dikkat çekti.

Bir başka paylaşımda ise Suriyeli bir esnaf Türkiye'de tek resmi dil olan Türkçeyi hiç sayarak tüm ilanlarını Arapça olarak dükkanın camına yerleştirdiği görüldü.

PEKİ TÜRKİYE'DE NE KADAR SURİYELİ YAŞIYOR?

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin sayısıyla ilgili verileri 27 Haziran 2024 tarihinde paylaştı.

2011 yılında Suriye'de başlayan çatışmaların ardından Türkiye'ye gelmeye başlayan Suriyeliler, ülkede geçici koruma statüsüyle yaşıyor.

Göç İdaresi'nin verilerine göre Türkiye'de bu statüye sahip, kayıtlı 3 milyon 112 bin 683 Suriyeli bulunuyor.

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