Burcu Kara köy evinden paylaştı! "Buranın dertleri bambaşka"

Bursa'nın İznik ilçesindeki dededen kalma doğup, büyüdüğü köy evine tadilat yaptıran Burcu Kara doğayla iç içe bir hayat sürüyor. Kara son olarak annesiyle bahçeden pozlarını paylaştı.

Burcu Kara köy evinden paylaştı! "Buranın dertleri bambaşka"

2016'da yönetmen Fırat Parlak ile evlenen oyuncu Burcu Kara, geçtiğimiz yıllarda Bursa'nın İznik ilçesindeki doğup büyüdüğü köy evini yenilemişti. Çocukluğunun geçtiği yıkılmaya yüz tutmuş, eski kerpiç ev için aylarca çaba sarf eden ve bu eve yatırım yapan Burcu Kara emeklerinin karşılığını alıyor.

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Sık sık şehirden kaçıp doğaya kaçan güzel oyuncu doğayla iç içe pozlarını paylaştı.

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Başarılı oyuncu bahçeden en doğal hallerini paylaşarak şunları yazdı:

"Annem ve ben çalışıyoruz. Buranın dertleri bambaşka. Gene sulama motoru sigortayı attırmış. Sulamazsan solarlar, toplamazsan küserler. Bir taraftan semizotu topluyoruz aralardan. Şeftalileri salyangoz sarmış. Hepsi ayrı narinlikte güzellikler. Bakarsan bin katını veriyorlar sana ama hiç bitmeyen bir iş süreci tabii."

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