Burcu Kara doğum anını paylaştı

Yönetmen Fırat Parlak ile 2016 yılında evlenen Burcu Kara, adını Ali Çınar koydukları ilk çocuğuna 2017 yılında ikinci bebeğine ise geçtiğimiz sene Aralık’ta kavuştu.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan oyuncu Burcu Kara, oğlu Can’ı kucağına aldığı gün ile ilgili bir fotoğraf serisi paylaştı. Kara, zorlu geçen sekiz saatin ardından kavuştum diyerek o gün yaşadıklarını anlattı.

Burcu Kara, 896 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından doğum yaptığı güne ait fotoğrafları paylaşan Kara altına şu notu düştü:

“UNUTAMAYACAĞIMIZ BİR ARALIK GÜNÜ”

"Can'ın hiç uyumadığı bir günü ve geceyi bitirirken, hayata geldiği günü hatırladım. Zorlu bir sekiz saat, bazı aksilikler ama sonunda kavuşmamız. Abisi solunum yetmezliği sebebiyle yoğun bakıma alınmıştı ama şükür Can daha sağlıklı bir hastane süreci geçirdi. Gelişi de abisine göre daha kısa sürdü .Yine unutamayacağımız anlarla, anılarla dolu bir Aralık günü."

Kardeşine ve eşine teşekkür eden Burcu Kara, son olarak paylaşımına “En güzel an en son fotoğrafta tabii. Onu ilk görüşüm. Şu anda da yüzüne bakıyorum hala inanamayarak” sözlerini ekledi.

