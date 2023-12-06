Burcu Kara'dan 'Arka Sokaklar' açıklaması. "Çocuklarımı ihmal etmem"

Oyuncu Burcu Kara, Kanal D ekranlarında 18 yıldır yayınlanan fenomen dizi 'Arka Sokaklar'a katıldı.

Milliyet’te yer alan habere göre; Narkotik polisi komiser 'Seval' karakteri ile ekranlara geleceğini belirten oyuncu, “Uzun yıllar giden ve oturmuş bir iş. Ekibin yarısı da zaten arkadaşım. Çekimlerde çok eğleniyorum, gülmekten oynayamıyorum bazen. Benimle taban tabana zıt biri canlandırdığım karakter. Rıza Baba’nın ekibine katılıyorum. Sırf aksiyon zaten, sahadan gelen biri ama kendisi de çok yüksek, çok gergin, olay seviyor, herkesin ‘İllallah’ dediği bir kadın. Ben ne kadar sakinsem, karakter o kadar deli ve çılgın biri. Bir fasıl gülüyorum sonra ‘hazırım’ diyerek sahneye başlıyorum. Başlayınca 'Çok doğru karar vermişim' dedim” diye konuştu.

"ÇOCUKLARI İHMAL ETMEM"

İş hayatını ve aile yaşantısını denge tutarak ilerlediğini, çocuklarını ihmal ederek kariyerine devam etmesi halinde yıpranıp mutsuz olacağını anlatan Burcu Kara, "Bebek daha bir yaşına girdi bu hafta. Büyük oğlum birinci sınıfa gidiyor. Bir yandan onun ödevleri ve dersleri... Hiçbir şey yapmak istemiyor, okumak istemiyor; ‘Ödevim yok’ diyor, çantayı açıyoruz ödev çıkıyor, bazen ödevleri okulda unutuyor. Böyle bir süreç yaşıyoruz. Çocuklar için de çok elverişli 'Arka Sokaklar' seti, evime çok yakın. Çalışma koşulları hayatımı çok zedelemeyeceği için kabul ettim zaten. Kendimi iyi hissettim düşününce çocuklar ve o hayatı yıpratarak zorlayarak ihmal ederek bir şey yapmak beni üzerdi. Tek bir çeşit mutlulukla hayat dengede gitmiyor. Aile, ev, çocuklar, huzur bunların hepsi birbirine bağlantılı şeyler, biri olmazsa olmuyor. Onun için huzuru bozacak şeyler istemiyorum" ifadelerini kullandı.

