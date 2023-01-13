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Burdur Merkez SYDV 3 işçi alacak

Burdur Merkez Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesinde eğitici, proje koordinatörü ve temizlik görevlisi olarak istihdam etmek üzere geçici 3 işçi alacak. Son başvuru tarihi 16 Ocak 2023 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 12:53
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Burdur Merkez SYDV 3 işçi alacak

Burdur Merkez SYDV 3 işçi alacak
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İŞKUR'da yer alan ilana göre; Burdur Merkez Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesinde eğitici, proje koordinatörü ve temizlik görevlisi olarak istihdam etmek üzere geçici 3 işçi alacak. Son başvuru tarihi 16 Ocak 2023 olarak açıklandı.

EĞİTİCİ KADROSU İÇİN MÜRACAAT KOŞULLARI

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3) Son 6 aydır Burdur Merkez ilçesinde ikamet ediyor olmak.

4) 18 yaşını bitirmiş olmak ve 40 yaşını doldurmamış olmak,

5) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

6) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

7) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

8) ÖSYM tarafından yapılmış 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak. Başvuran adaylardan belirtilen şartları sağlayan adaylar, KPSS P3 puanına göre sıralanarak en yüksek puanlı adaydan başlanmak üzere alınacak kadro sayısının 5 (Beş) katı oranında aday mülakata çağrılacaktır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1) Kimlik fotokopisi ve İkametgah Belgesi (Adres Beyanlı Nüfus Kayıt Örneği)

2) Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf.

3) Adli Sicil Belgesi.

4) Sağlık Raporu

5)Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı.

6)2022 KPSS sınav sonuç belgesi

7)Varsa İş Deneyim Belgesi

8)Özgeçmiş

9) İş talep Formu (Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından verilecektir.)

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