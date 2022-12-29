Burdur'da 44 litre kaçak içki ele geçirildi 

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak, 28.12.2022 tarihinde kaçak içki operasyonu düzenlendi.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda Kızılkaya beldesinde fiziki takip sonucunda M.A.B. isimli şahsın kullandığı araçta alınan arama kararı doğrultusunda yapılan aramada 44 litre bandrolsüz ve kaçak alkol ele geçirildi. Cumhuriyet savcısının kararı ile M.A.B. isimli şahıs ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. (İHA)

