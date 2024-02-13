Burdur’da feci kaza. Öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı 14 yaralı

Burdur'un Karamanlı ilçesinde sabah 08.01 sıralarında meydana gelen olayda, Manca yönünden Karamanlı istikametine seyir halinde olan Ahmet D.(63) yönetimindeki 15 NC 776 plakalı Volkswagen marka öğrenci servisi alt geçide girerken önüne çıkan Ayşe Ö.(23) yönetimindeki 15 AAP 482 plakalı Toyota marka otomobile sol arka kısmından çarptı.

Çarpışma sonucu otomobil sürücüsü Ayşe Ö., yolcu kısmında oturan Canife Ö.(49) ve öğrenci servisi şoförü Ahmet D. ve öğrenciler Seda E.(15), Eylül Ö.(15), Nazlı K. (13), Şerife Y.(18), Halit G.(15), Abbas H. (15), Tuğçe Y. (14), Emre Ç.(14), Murat Ş.(18), Fatih C.(18) ve Ayşenaz E. (15) yaralanırken, çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslar ile çevre hastanelere sevk edildi.

Yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi.