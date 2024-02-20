Burdur’da uyuşturucu operasyonu

Kaynak: İHA
Burdur’da uyuşturucu operasyonu
Burdur’da yapılan operasyonla uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 şüpheli tutuklandı.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şehir merkezinde durdurulan bir araçta yer alan O.B. ve F.A.'nın üzerinde; 25 kullanımlık sentetik kannabinoid enjekte edildiği tespit edilen kağıt parçaları ele geçirildi. Şüpheliler hakkında uyuşturucu kullanmak ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya temin etmek suçundan soruşturma başlatıldı.

Operasyonun devamında şüphelilere, uyuşturucu maddeleri sattığı anlaşılan S.S.S. ve K.T. isimli şahıslar 14 Şubat günü yapılan operasyonla yakalandı. Şüphelilerin üzerinde ve evlerinde yapılan arama çalışmalarında 26 adet kullanımı kontrole bağlı hap, 0,15 gram metamfetamin, uyuşturucu madde ölçülmesi ve kullanılmasına yarayan araçlar ele geçirildi.

Emniyette yapılan işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen S.S.S. ve K.T. isimli şahıslar uyuşturucu veya uyarıcı madde üretme ve satma suçundan tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

aw145543-01.jpg

aw145543-02.jpg

Son Haberler
Emre Belözoğlu'nun yaptıklarını tek tek anlattı. Şansal Büyüka Ankaragücü Galatasaray maçındaki gerçekleri açıkladı Spor
Emre Belözoğlu'nun yaptıklarını tek tek anlattı. Şansal Büyüka Ankaragücü Galatasaray maçındaki gerçekleri açıkladı
Beylikdüzü’nde arabanın çarptığı yaya iş yeri bahçesine savruldu! Öyle hızlı geldi ki yayalar neye uğradığını şaşırdı Yaşam
Beylikdüzü’nde arabanın çarptığı yaya iş yeri bahçesine savruldu! Öyle hızlı geldi ki yayalar neye uğradığını şaşırdı
CHP logosunda değişiklik yaptı. Artık her yere bu asılacak Gündem
CHP logosunda değişiklik yaptı. Artık her yere bu asılacak
Düzce'de deprem Gündem
Düzce'de deprem
Kripto paralardaki yükseliş devam edecek mi? Ekonomi
Kripto paralardaki yükseliş devam edecek mi?
Öğrenci servislerine sıkı denetim Yerel Haberler
Öğrenci servislerine sıkı denetim
Bir anda ortaya çıktılar. Görenleri büyüledi Yerel Haberler
Bir anda ortaya çıktılar. Görenleri büyüledi