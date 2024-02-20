Burdur’da uyuşturucu operasyonu

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şehir merkezinde durdurulan bir araçta yer alan O.B. ve F.A.'nın üzerinde; 25 kullanımlık sentetik kannabinoid enjekte edildiği tespit edilen kağıt parçaları ele geçirildi. Şüpheliler hakkında uyuşturucu kullanmak ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya temin etmek suçundan soruşturma başlatıldı.

Operasyonun devamında şüphelilere, uyuşturucu maddeleri sattığı anlaşılan S.S.S. ve K.T. isimli şahıslar 14 Şubat günü yapılan operasyonla yakalandı. Şüphelilerin üzerinde ve evlerinde yapılan arama çalışmalarında 26 adet kullanımı kontrole bağlı hap, 0,15 gram metamfetamin, uyuşturucu madde ölçülmesi ve kullanılmasına yarayan araçlar ele geçirildi.

Emniyette yapılan işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen S.S.S. ve K.T. isimli şahıslar uyuşturucu veya uyarıcı madde üretme ve satma suçundan tutuklanarak cezaevine sevk edildi.