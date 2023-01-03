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Burkina Faso, Fransa Büyükelçisini “istenmeyen kişi” ilan etti   

Burkina Faso, daha önce Fransa’dan görevden alınmasını talep ettiği Fransa’nın Vagadugu Büyükelçisi Luc Hallade’yi “istenmeyen kişi” ilan ederek, ülkeyi terk etmesini istedi.   

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 20:27
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Burkina Faso, Fransa Büyükelçisini “istenmeyen kişi” ilan etti   

Burkina Faso, Fransa Büyükelçisini “istenmeyen kişi” ilan etti   
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Burkina Faso, Fransa’nın Vagadugu Büyükelçisi Luc Hallade’yi “istenmeyen kişi” ilan etti. Burkina Faso hükümet sözcüsü Jean-Emmanuel Ouedraogo yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanlığının 9 Eylül 2019'dan bu yana Fransa'nın Vagadugu Büyükelçisi olan Hallade'den resmi olarak ülkeden ayrılmasını istediğini belirterek, Hallade’nin neden sınır dışı edildiği konusunda detay vermedi. 

Burkina Faso, geçtiğimiz sene aralık ayı sonlarında Fransa Dışişleri Bakanlığı'na resmi bir mektup göndererek Fransa’dan Vagadugu Büyükelçisi Hallade'nin geri çağırılmasını talep etmişti. 

Burkina Faso Dışişleri Bakanlığı, geçtiğimiz sene 23 Aralık 2022’te Birleşmiş Milletler (BM) Koordinatörü Barbara Manzi'yi herhangi bir sebep göstermeden "istenmeyen kişi" ilan etti ve ülkeyi derhal terk etmesi talimatını vermişti. Burkina Faso’da geçtiğimiz sene 22 Aralık 2022’de 2 Fransa vatandaşını casusluk suçlamasıyla sınır dışı etmiş, 4 Aralık 2022'de de Fransız radyosu Radio France Internationale'in (RFI) yayınları askıya alınmıştı. (İHA)
 

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