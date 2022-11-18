Beşiktaş'ta flaş Weghorst gelişmesi. Geri çağrılabilir

Beşiktaş'ın İngiliz ekibi Burnly'den kiraladığı Wout Weghorst için önemli bir haber çıktı. İngiliz The72 haber sitesine göre, Hollandalı golcünün sözleşmesinde önümüzdeki Ocak ayında geri çağrılma maddesi de yer alıyor. Burnley bu opsiyonu kullanabilir.

CEYHUN KAZANCI WEGHORST'UN ŞARTLARINI AÇIKLAMIŞTI

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, Weghorst'un gelecek sezon bonservisiyle birlikte alınmasının hem ekonomik koşullara hem de Burnly'nin Championship'ten Premier League'e çıkıp çıkmamasına bağlı olduğunu açıklamıştı. Kazancı, sözleşmede 10 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli biçilse de bunun kendilerince karşılanmasının zor olduğuna da dikkat çekmişti.



DÜNYA KUPASI ARASINDA KONUŞULACAK

Siyah beyazlılar, "Hollandalı santrforu gelecek sezon satın alabilir" miyiz diye planlar yaparken, Burnley cephesinde şoke edici bir haber geldi. İngiliz The72 haber sitesi Burnly'nin Weghorst'u kışın geri çağırma hakkını elinde bulundurduğunu belirtti. Ancak Lancs Live haber sitesi ise geri çağırma konusunda farklı bir bilgi verdi.

KOMPANY 10 GÜN SONRA DÜŞÜNECEK

Söz konusu site, Burnly'nin Weghorst'u Ocak'ta geri alma ihtimalinin çok zor olduğunu belirtti. Sitenin görüştüğü Burnly Teknik Direktörü Vincent Kompany ise " "Dürüst olmak gerekirse üç veya dört gün futbol konuşmayacağım. Sonraki 10 gün bu konuları düşünmeyi planladım" dedi. Türk oyuncu Halil Dervişoğlu'ndan istediği verimi alamayan Kompany, ara transferde forvete takviye istiyor.