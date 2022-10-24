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Hatay'da Süper Lig rekoru kırıldı

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, Atakaş Hatayspor'la deplasmanda karşı karşıya geliyor.

Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi - 20:16
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Beşiktaş’ı Hatay deplasmanında 1-0 öne geçiren Wout Weghorst, Süper Lig'de sezonun en erken golünü attı

Hatay'da Süper Lig rekoru kırıldı
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Beşiktaş, maçın 31. saniyesinde Weghorst ile deplasmanda öne geçti.

Beşiktaş’ı Hatay deplasmanında 1-0 öne geçiren Wout Weghorst, Süper Lig'de sezonun en erken golünü attı.

Beşiktaş'ın Hatayspor ile karşılaştığı maçta sezonun en erken golü atıldı.

Siyah beyazlılar, Muleka'nın pasıyla ceza alanında topla buluşan Weghorst'un düzgün vuruşuyla 31. saniyede 1-0 öne geçti.

Wout Weghorst'un attığı bu gol, bu sezon Süper Lig'de atılan en erken gol olarak kayıtlara geçti. Daha önce bu rekor 47 saniyeyle Adana Demirsporlu futbolcu Belhanda'ya aitti. 

 

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