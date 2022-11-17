17 Kasım 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'ta Dünya Kupası'nda bir ilk

Beşiktaş'ta Dünya Kupası'nda bir ilk

Siyah beyazlı kulüp, turnuvaya tam 4 oyuncu gönderdi. Bu da kulüp tarihinde bir ilk oldu.

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 10:09
Takip Et

Beşiktaş Dünya Kupası'na 4 oyuncu gönderdi ve kulüp tarihine geçti

Beşiktaş'ta Dünya Kupası'nda bir ilk
+
Aa
-

Süper Lig 'de bu sezon henüz istediği performansı sergileyemeyen, teknik direktör Valerien Ismael sonrasında takımın başına eski hocası Şenol Güneş'i getiren Beşiktaş , Dünya Kupası çoşkusunu yaşıyor. 

KOLLAR SIVANDI
Siyah beyazlı takım, Şenol hocanın gelmesi sonrasında Dünya Kupası arasını iyi değerlendirmek istiyor. Tecrübeli teknik adam, takımı kendi sistemine adapte etmek için kollarını sıvadı. Kartal'da Dünya Kupası'na 4 yıldız gitti. Onlardan eksik çalışmlarını sürdürecek olan Beşiktaş, bir yandan da Dünya Kupası'na oyuncu göndermenin gururunu yaşıyor. 


KULÜP TARİHİNDE İLK
Siyah beyazlılar'da forvet oyuncusu Wout Weghorst Hollanda Milli Takımı, Kevin N’Koudou Kamerun Milli Takımı, Romain Saiss Fas Milli Takımı kadrosunda kendisine yer bulurken, 39 yaşındaki Atiba Hutchinson’ın Kanada’da kadroya alınmasıyla Beşiktaş’tan 4 futbolcu Katar’a gidecek ve bu durum ilk kez yaşanacak.

2018'DE 3 OYUNCU VARDI
Hürriyet'te yer alan haberde, 2018’de Rusya’daki Dünya Kupası’nda Pepe, Quaresma (Portekiz), Vida (Hırvatistan) ile temsil edilen siyah beyazlılarda 2014’te sezonu Kartal’da tamamlayan Hugo Almeida (Portekiz), Jermaine Jones (ABD), Dany Nounkeu (Kamerun) turnuvada sahne almıştı.

2002'DE TAYFUR VE İLHAN
2010 Güney Afrika’da Holosko (Slovakya) ile Rodrigo Tello (Şili), Beşiktaş’ı temsil ederken, 2002’de Tayfur Havutçu, İlhan Mansız (Türkiye) ve Zoubaier Baya (Tunus) Güney Kore ile Japonya’nın ortaklaşa düzenlediği turnuvaya katıldı. 1998’de ise Daniel Amokachi (Nijerya), Marijan Mrmic (Hırvatistan), Zlatko Yankov (Bulgaristan) Fransa’da Dünya Kupası’nda mücadele eden Beşiktaşlı futbolcular oldu.

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Giyim devi iflas etti. Binlerce kişi işsiz kaldı
1
﻿Giyim devi iflas etti. Binlerce kişi işsiz kaldı
﻿Giyim devi iflas etti. Binlerce kişi işsiz kaldı
﻿Benzine şaka gibi indirim
2
﻿Benzine şaka gibi indirim
﻿Benzine şaka gibi indirim
﻿Laboratuvardan sofraya: Yapay tavuk etine onay çıktı
3
﻿Laboratuvardan sofraya: Yapay tavuk etine onay çıktı
﻿Laboratuvardan sofraya: Yapay tavuk etine onay çıktı
﻿Almanya'nın Çin'e yönelik strateji belgesi medyaya sızdı
4
﻿Almanya'nın Çin'e yönelik strateji belgesi medyaya sızdı
﻿Almanya'nın Çin'e yönelik strateji belgesi medyaya sızdı
﻿AYM izin verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Süleyman Soylu'ya kötü haber
5
﻿AYM izin verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Süleyman Soylu'ya kötü haber
﻿AYM izin verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Süleyman Soylu'ya kötü haber
﻿Ümit Özdağ’dan flaş ‘suikast’ iddiası: İki değişik kanaldan geldi
6
﻿Ümit Özdağ’dan flaş ‘suikast’ iddiası: İki değişik kanaldan geldi
﻿Ümit Özdağ’dan flaş ‘suikast’ iddiası: İki değişik kanaldan geldi
﻿Son anketten Saray’ı üzecek sonuçlar. Erdoğan açıklanmayan rakibine karşı kaybediyor
7
﻿Son anketten Saray’ı üzecek sonuçlar. Erdoğan açıklanmayan rakibine karşı kaybediyor
﻿Son anketten Saray’ı üzecek sonuçlar. Erdoğan açıklanmayan rakibine karşı kaybediyor
﻿Kadınların korkulu rüyası: Selülit
﻿Kadınların korkulu rüyası: Selülit
﻿Kadınların korkulu rüyası: Selülit
﻿Tarihte bugün 17 Kasım
﻿Tarihte bugün 17 Kasım
﻿Tarihte bugün 17 Kasım
﻿Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli personel alacak
﻿Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli personel alacak
﻿Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli personel alacak
﻿Uzmanından çocuklar için kritik diş hekimi korkusu uyarısı
﻿Uzmanından çocuklar için kritik diş hekimi korkusu uyarısı
﻿Uzmanından çocuklar için kritik diş hekimi korkusu uyarısı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.