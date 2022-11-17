Beşiktaş'ta Dünya Kupası'nda bir ilk

Süper Lig 'de bu sezon henüz istediği performansı sergileyemeyen, teknik direktör Valerien Ismael sonrasında takımın başına eski hocası Şenol Güneş'i getiren Beşiktaş , Dünya Kupası çoşkusunu yaşıyor.

KOLLAR SIVANDI

Siyah beyazlı takım, Şenol hocanın gelmesi sonrasında Dünya Kupası arasını iyi değerlendirmek istiyor. Tecrübeli teknik adam, takımı kendi sistemine adapte etmek için kollarını sıvadı. Kartal'da Dünya Kupası'na 4 yıldız gitti. Onlardan eksik çalışmlarını sürdürecek olan Beşiktaş, bir yandan da Dünya Kupası'na oyuncu göndermenin gururunu yaşıyor.



KULÜP TARİHİNDE İLK

Siyah beyazlılar'da forvet oyuncusu Wout Weghorst Hollanda Milli Takımı, Kevin N’Koudou Kamerun Milli Takımı, Romain Saiss Fas Milli Takımı kadrosunda kendisine yer bulurken, 39 yaşındaki Atiba Hutchinson’ın Kanada’da kadroya alınmasıyla Beşiktaş’tan 4 futbolcu Katar’a gidecek ve bu durum ilk kez yaşanacak.

2018'DE 3 OYUNCU VARDI

Hürriyet'te yer alan haberde, 2018’de Rusya’daki Dünya Kupası’nda Pepe, Quaresma (Portekiz), Vida (Hırvatistan) ile temsil edilen siyah beyazlılarda 2014’te sezonu Kartal’da tamamlayan Hugo Almeida (Portekiz), Jermaine Jones (ABD), Dany Nounkeu (Kamerun) turnuvada sahne almıştı.

2002'DE TAYFUR VE İLHAN

2010 Güney Afrika’da Holosko (Slovakya) ile Rodrigo Tello (Şili), Beşiktaş’ı temsil ederken, 2002’de Tayfur Havutçu, İlhan Mansız (Türkiye) ve Zoubaier Baya (Tunus) Güney Kore ile Japonya’nın ortaklaşa düzenlediği turnuvaya katıldı. 1998’de ise Daniel Amokachi (Nijerya), Marijan Mrmic (Hırvatistan), Zlatko Yankov (Bulgaristan) Fransa’da Dünya Kupası’nda mücadele eden Beşiktaşlı futbolcular oldu.