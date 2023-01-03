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Bursa'da zincirleme 'sis' kazası: 8 yaralı

Bursa- Balıkesir yolunda sis nedeniyle meydana gelen, 2 TIR ile 7 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 8 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 17:32
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Bursa- Balıkesir yolunda sis nedeniyle 2 TIR ile 7 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 8 kişi yaralandı

Bursa'da zincirleme 'sis' kazası: 8 yaralı
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Kaza, saat 10.30 sıralarında, Bursa- Balıkesir yolu Bursa yönünde meydana geldi. Müge Y.'nin (44) kullandığı 34 NL 9467 plakalı otomobil, sis nedeniyle aynı yöndeki başka otomobile çarptı.

Diğer sürücülerin de kazayı fark etmemesiyle arkadan gelen araçlar, birbirine girdi. 7 otomobil ve 2 TIR'ın karıştığı zincirleme kazada Volkan G. (39), Cemile G. (39), Batı A. (41), Pınar B. (40), Başak D. (23), Müge Y., Esra G. (46) ve Yahya S. (50) yaralandı.

İhbarla gelen ekipler, yaralıları ambulanslarla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların çekilmesiyle tekrar açıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

(Kaynak: DHA)

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