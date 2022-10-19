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Bursa İnegöl’de icradan satılık tarla

T.C. İnegöl Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu tarafından Bursa İnegöl'de 2.200 m² tarla mahkemeden satılacak.

Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba - 11:00
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Bursa İnegöl’de icradan satılık tarla

Bursa İnegöl’de icradan satılık tarla
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Bursa ili İnegöl İlçesi hamamlı Mahallesi topceviz mevkiinde bulunan 102 ada 48 parsel tapu kayıtlarında tarla vasfında toplam 2.220 M2 olan. arazidir. parsel düz ve derin toprak profiline sahiptir. parsel yerleşim yerlerine uzak. güney sınırı yol ve diğer sınırları şahıs arazileri ile çevrilidir. mevcut durumda parsel üzerinde orman emvali ürün bulunmaktadır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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