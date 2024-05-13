Mehmet Şimşek: Kamuda tasarruf AKP’nin önemli bir özelliğidir

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek merakla beklenen tasarruf paketini açıkladı. Yeni paket ile birlikte kamuda birçok alanda tasarrufa gidilmesi zorunlu kılındı.

Bakan Şimşek tasarruf paketini açıklarken çarpıcı ifadeler kullandı. Şimşek, AKP hükümetlerinin en önemli özelliklerinden birinin mali disiplin olduğunu söyledi. Şimşek, söz konuus paketin son tsarruf paketi olmayacağını belirtti.

Bakan Şimşek’in açıklamalarından ilgili bölüm şöyle:

"AK Parti hükümetlerinin en önemli özelliklerinden biri mali disiplindir. 20 yıllık performansa baktığınız zaman bunu göreceksiniz. Bu bizim ilk tasarruf paketimiz değil, son paket de olmayacak. Önümüzdeki dönemde birçok adım atacağız. 3 önemli husus var. OVP'ye uygun olarak verimi artırmayı amaçlayarak tasarruf yapmayı amaçlıyoruz. Güçlü bir izleme ve raporlama olacak. Sonuncu olarak tüm kurumları kapsayacak."

Ekonomik temelleri sağlamlaştırmak istiyoruz. Programı sağlamlaştırıyoruz. Tasarruf üzerinden dezenflasyona destek vereceğiz.

TASARRUF PAKETİNDE NELER VAR?

Yeni açıklanan tasarruf paketine göre 3 yıl süreyle kamuda zorunlu haller dışında taşıt alımı, bina yapımı ve kiralama durduruldu. Ayrıca yeni lojman ve tesis alımı ve yapımı yasaklanacak. Öte yandan kamuda sadece emekli olan personelin yerine yeni personel alımı yapılacak. Destek personeli sayısı azaltılarak esnek çalışma modeline geçilecek.

Tasarruf tedbirlerine uymayanlar hakkında soruşturma açılarak ceza verilecek.