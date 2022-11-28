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Bursa Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Personel alım yapıyor

Bursa Teknik Üniversitesi'nin yayımladığı ilana göre, sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu.

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 12:50
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Bursa Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Personel alım yapıyor

Bursa Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Personel alım yapıyor
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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ın ek 2 nci maddesinin (b) fıkrası uyarınca, genel ve özel şartları taşıyanlar arasından 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle bir (1) adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız. 

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