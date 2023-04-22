Mehmet TEMİRTAŞ – BURSA / YENİÇAĞ

Osmangazi İlçesi Dikkaldırım Caddesinde bulunan Mihraplı Camii civarına asılan, üzerinde Milletvekili Adayı Yüksel Yılmaz ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener fotoğraflarının bulunduğu pankarta, kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırı düzenlendi.

Meral Akşener'in fotoğrafının baş kısmı yerinden kesilerek çıkarıldı. Seçim atmosferinde yapılan bu çirkin saldırıya vatandaşlar tepki gösterdi.

"ÇİRKİN SALDIRIYI ESEFLE KINIYORUM"

Konuyla ilgili görüşüne başvurulan İYİ Parti 1. Bölge Milletvekili Adayı, aynı zamanda Kurucular Kurulu üyesi Yüksel Yılmaz "Bu çirkin saldırıyı esefle kınıyorum. Seçim atmosferinde iktidar namzeti İYİ Partiye ve Genel Başkanına yapılan bu saldırı hazımsızlığın bir göstergesidir.

Siz ne yaparsanız yapın, nereye saldırırsanız saldırın Millet İttifakı bu seçimi zaferle kapatacak, Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye Cumhuriyetinin 13. Cumhurbaşkanı olacaktır.

Bu ucube sistemin bitmesinin akabinde ülkemiz öncelikle 'Güçlendirilmiş Parlamenter' sisteme döndürülecek ve Genel Başkanım Meral Akşener Başbakanımız olacaktır. Bu saldırıları yapanlara son sözüm şudur. Bizi yolumuzdan döndüremezsiniz.

Ülkemizde yıkılan her şeyi öncelikle kardeşlik bağlarını tekrar kuracağız ve Türkiye Cumhuriyeti'ni Kurucu değerlerine ve ayarlarına geri döndüreceğiz" dedi.