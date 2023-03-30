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Aniden yola fırladı otomobil böyle çarptı

Bursa'da yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarpan vatandaş metrelerce savrulduktan sonda yere düştü o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 12:45
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Bursa'da aniden yola fırladı otomobil çarptı. O anları güvenlik kamerası kaydetti

Aniden yola fırladı otomobil böyle çarptı
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Bursa'daki kaza, merkez Osmangazi ilçesi Namazgah istikametinden Zümrütevler istikametine seyreden cadde üzerinde yaşandı. Yolun karşısına geçmek için aniden caddeye fırlayan bir gence sağ şeritten hızla gelen otomobil çarptı. Otomobilin üzerinde metrelerce savrulan genç daha sonra yere düştü. Kısa süreli şok yaşayan genç daha sonra çevredeki vatandaşların kolonyalı müdahalesiyle kendine getirildi. Yaralı şahıs kendisi için çağırılan ambulansla kontrol maksatlı hastaneye kaldırıldı. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.(İHA)

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﻿Aniden yola fırladı otomobil böyle çarptı
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