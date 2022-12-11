Bursa’da dehşet. Tartıştığı arkadaşını bıçakladı

İHA’nın haberine göre, olay merkez Yıldırım İlçesine bağlı Selimzade Mahallesi Beyazıt Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre iki arkadaş cadde üzerinde birbirleriyle henüz bilinmeyen bir sebeple sözlü tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. B.H yanında taşıdığı bıçakla arkadaşı Selami K.’yı 3 yerinden bıçaklayarak yaraladı.

Kanlar içinde yerde kalan Selami K.’yı gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkez’ine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine yakın olan polis ekipleri şüpheliyi suç aletiyle yakaladı. Sağlık görevlilerinin gelmesiyle olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Selami K. ise Çekirge Devlet Hastanesine sevk edildi.

Öte yandan, polis olayla ilgili tahkikat başlatırken, hastaneye kaldırılan yaralının durumu ağır olduğu öğrenildi.