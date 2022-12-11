11 Aralık 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bursa’da dehşet. Tartıştığı arkadaşını bıçakladı

Bursa’da dehşet. Tartıştığı arkadaşını bıçakladı

Bursa’da bir kişi sokak ortasında tartıştığı arkadaşını 3 yerinden bıçakladı.

Haber Giriş: 11 Aralık 2022 Pazar - 08:30
Takip Et

Bursa'da bir kişi tartıştığı arkadaşını 3 yerinden bıçakladı

Bursa’da dehşet. Tartıştığı arkadaşını bıçakladı
+
Aa
-

İHA’nın haberine göre, olay merkez Yıldırım İlçesine bağlı Selimzade Mahallesi Beyazıt Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre iki arkadaş cadde üzerinde birbirleriyle henüz bilinmeyen bir sebeple sözlü tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. B.H yanında taşıdığı bıçakla arkadaşı Selami K.’yı 3 yerinden bıçaklayarak yaraladı.

Kanlar içinde yerde kalan Selami K.’yı gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkez’ine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine yakın olan polis ekipleri şüpheliyi suç aletiyle yakaladı. Sağlık görevlilerinin gelmesiyle olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Selami K. ise Çekirge Devlet Hastanesine sevk edildi.

Öte yandan, polis olayla ilgili tahkikat başlatırken, hastaneye kaldırılan yaralının durumu ağır olduğu öğrenildi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Cumhur İttifakı’nın kalesinde büyük erime. AKP ve MHP bu anketle sarsılacak
1
﻿Cumhur İttifakı’nın kalesinde büyük erime. AKP ve MHP bu anketle sarsılacak
﻿Cumhur İttifakı’nın kalesinde büyük erime. AKP ve MHP bu anketle sarsılacak
﻿Herkes Cemal Enginyurt'un kendisini hedef alan İbrahim Tatlıses'e vereceği cevaba kilitlendi
2
﻿Herkes Cemal Enginyurt'un kendisini hedef alan İbrahim Tatlıses'e vereceği cevaba kilitlendi
﻿Herkes Cemal Enginyurt'un kendisini hedef alan İbrahim Tatlıses'e vereceği cevaba kilitlendi
﻿ BİM’in patronu dün akşam hangi hisseden büyük alım yaptı. BİM'in piyasa değeri 20 milyar düştü
3
﻿ BİM’in patronu dün akşam hangi hisseden büyük alım yaptı. BİM'in piyasa değeri 20 milyar düştü
﻿ BİM’in patronu dün akşam hangi hisseden büyük alım yaptı. BİM'in piyasa değeri 20 milyar düştü
﻿Osmanlı Sarayından sürgün edilen Türklük: 36 padişahın 35’inin annesi Türk değildi
4
﻿Osmanlı Sarayından sürgün edilen Türklük: 36 padişahın 35’inin annesi Türk değildi
﻿Osmanlı Sarayından sürgün edilen Türklük: 36 padişahın 35’inin annesi Türk değildi
﻿Cemal Enginyurt İbrahim Tatlıses'e cevap verdi. Tatlıses anlamak için bir hafta bu tweeti okuyacak
5
﻿Cemal Enginyurt İbrahim Tatlıses'e cevap verdi. Tatlıses anlamak için bir hafta bu tweeti okuyacak
﻿Cemal Enginyurt İbrahim Tatlıses'e cevap verdi. Tatlıses anlamak için bir hafta bu tweeti okuyacak
﻿Yeşilçam filmlerinin efsane yıldızından kötü haber geldi.
6
﻿Yeşilçam filmlerinin efsane yıldızından kötü haber geldi.
﻿Yeşilçam filmlerinin efsane yıldızından kötü haber geldi.
﻿İngiltere-Fransa: Nefes kesen maçta müthiş gol
7
﻿İngiltere-Fransa: Nefes kesen maçta müthiş gol
﻿İngiltere-Fransa: Nefes kesen maçta müthiş gol
﻿İstanbul'da asayiş uygulaması: 392 gözaltı
﻿İstanbul'da asayiş uygulaması: 392 gözaltı
﻿İstanbul'da asayiş uygulaması: 392 gözaltı
﻿Evine hırsız giren vatandaşa site yönetiminden darp
﻿Evine hırsız giren vatandaşa site yönetiminden darp
﻿Evine hırsız giren vatandaşa site yönetiminden darp
﻿Muğla'da 3,9 büyüklüğünde deprem
﻿Muğla'da 3,9 büyüklüğünde deprem
﻿Muğla'da 3,9 büyüklüğünde deprem
﻿‘Dur’ ihtarına uymadı, caddeyi savaş alanına çevirdi
﻿‘Dur’ ihtarına uymadı, caddeyi savaş alanına çevirdi
﻿‘Dur’ ihtarına uymadı, caddeyi savaş alanına çevirdi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.