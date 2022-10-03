Bursa'da köy evi küle döndü

Bursa'da müstakil bir köy evinde yangın çıktı.
Köy evinde çıkan yangın, ahırı ve evi küle çevirdi.
Yangın, sabah saatlerinde Orhaneli ilçesi Eskidanışment Mahallesi'nde bulunan müstakil köy evinde çıktı.
Önder Ş.'ye ait evin ahır kısmında başlayan kısa sürede bütün evi sardı. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, ev küle döndü.
(Kaynak: İHA)
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