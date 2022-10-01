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Ev sahibi helallik isteyen itfaiye erine verdiği cevapla şok etti

Bolu'da yangın çıkan apartmanda kedileri dışarı çıkarmak için girdiği dairede halıları kirleten itfaiye eri, ev sahibi kadından helallik istedi. İtfaiye erinin helallik istediği kadın ise, "Keşke kedilerimi getirseydiniz, o zaman hakkımı helal edecektim" şeklinde cevap verdi.

Haber Giriş: 1 Ekim 2022 Cumartesi - 00:25
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Ev sahibi helallik isteyen itfaiye erine verdiği cevapla şok etti
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Olay, Sağlık Mahallesi Esat Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı apartmanın garajında, henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Dumanların sardığı apartmandaki vatandaşlar evlerini terk ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Garajda çıkan yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle dairelere sıçramadan söndürüldü.

Apartman sakini bir kadın, yangın söndürme çalışmaları esnasında evinde kedilerinin bulunduğunu ve durumlarından endişe duyduğunu söyleyerek, itfaiye ekiplerinin kedilerini kontrol etmesini istedi. İtfaiye ekipleri, kedileri kurtarmak için çatı katından daireye giriş yaptı. Kedilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu gören ve korktukları için yakalayamayan itfaiye ekipleri elleri boş aşağı indi.

"KEŞKE KEDİLERİMİ GETİRSEYDİNİZ"

İtfaiye eri, kedilerini bekleyen vatandaşa, "Kedileriniz çok sağlıklı, ben onları tutamadım; çok ürkmüş hayvanlar. Evinizde bir tane dahi duman yok ama sadece halılarınız biraz battı. Hakkınızı helal edin" dedi. İtfaiye erinin helallik istediği kadın ise, "Keşke kedilerimi getirseydiniz, o zaman hakkımı helal edecektim" şeklinde cevap verdi. (İHA)

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