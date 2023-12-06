Bursa’da deprem

Bursa’nın Mudanya ilçesinde saat 13.01 sıralarında 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Özlem Kıral KAYNAK: Haber Merkezi
Bursa’da deprem

Kandilli Rasathanesi’nin sosyal medya hesabından yapılan acıkmaya göre, Bursa’nın Mudanya ilçesinde saat 13.01 sıralarında 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Kumyaka mevkiindeki depremin 10.7 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.

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