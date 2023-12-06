Bursa’da deprem

Kandilli Rasathanesi’nin sosyal medya hesabından yapılan acıkmaya göre, Bursa’nın Mudanya ilçesinde saat 13.01 sıralarında 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kumyaka mevkiindeki depremin 10.7 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.
Bursa’nın Mudanya ilçesinde saat 13.01 sıralarında 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi’nin sosyal medya hesabından yapılan acıkmaya göre, Bursa’nın Mudanya ilçesinde saat 13.01 sıralarında 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kumyaka mevkiindeki depremin 10.7 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.