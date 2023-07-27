Bursa'da dükkan boşaltma kavgası kanlı bitti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kapatılan bir çiçekçide iş yeri sahibi ile kiracısı arasında iş yerini boşaltma yüzünden kavga çıktı. Kavgada, iş yeri sahibi kiracısını tabancayla vurarak yaraladı. Kiracısını vuran Nadir C., olayın ardından polise giderek teslim oldu.

KAYNAK: İHA
Bursa'da dükkan boşaltma kavgası kanlı bitti

Olay, dün akşam saat 18:00 sıralarında Bursa'nın Hamidiye Mahallesi Park Caddesi’nde bulunan bir çiçekçide yaşandı. İş yeri sahibi Nadir C. (63), kiracısı Ufuk Araz (48) ile iş yerini boşaltması konusunda anlaşmazlığa düştü.

Tartışmanın büyümesi üzerine Nadir C., tabancasını çekerek Ufuk Araz’a tek el ateş açtı. Araz’ın önce eline isabet eden mermi, daha sonra göğsünden girip sırtından çıktı. Araz, kanlar içinde kalırken, tesadüfen oradan geçen bir ticari taksi şoförü tarafından İnegöl Devlet Hastanesine götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan kiracının durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Olayın ardından Nadir C., tabancasıyla birlikte polise giderek teslim oldu. Adliyeye sevk edilen iş yeri sahibi ifadesinde "İş yerimin önüne geldi. Beni darp etmeye çalıştı. Ben de korkutmak için rastgele ateş ettim. Göğsüne ateş etmek istememiştim" dedi.

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