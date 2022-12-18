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  • Bursa'da elektrik direği patladı. O anlar diğer sokaklarda 'havai fişek' sanıldı

Bursa'da elektrik direği patladı. O anlar diğer sokaklarda 'havai fişek' sanıldı

Bursa'da elektrik direğinin patlama anları, havai fişek görüntülerini aratmadı.

Haber Giriş: 18 Aralık 2022 Pazar - 16:51
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Bursa'da elektrik direği patladı

Bursa'da elektrik direği patladı. O anlar diğer sokaklarda 'havai fişek' sanıldı
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İHA

Bursa'da bir vatandaşın cep telefonu kameralarına yansıyan görüntüler, şaşkınlıkla izlendi. Elektrik direğinin art arda patlaması, geceyi aydınlatırken, uzaklardan görenler ise havai fişek sandı. Korku dolu gözlerle olan biteni izleyen vatandaşlar ekiplere haber verirken, kısa süre sonra mahallenin elektriği de kesildi.

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