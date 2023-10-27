Bursa’da fuhuş operasyonu: 13 kişi gözaltına alındı

Bursa merkezli 3 ilde fuhuş operasyonu yapıldı. 2’si kadın 13 kişi gözaltına alındı.

KAYNAK: DHA
Bursa’da fuhuş operasyonu: 13 kişi gözaltına alındı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne kadınların zorla fuhuşa zorlandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Gerçekleştirilen teknik ve fiziki takibin ardından Bursa, İzmir ve Adna’da faaliyet gösteren çeteye operasyon düzenlendi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 24 Ekim’de Bursa, İzmir ve Adana’da eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. 200 polisin katıldığı operasyonda, çete lideri olduğu iddia edilen F.K. ile 2’si kadın 13 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan armalarda 2 ruhsatsız silah ile silahlara ait çok sayıda mermi, 1 ruhsatsız av tüfeği, 182 uyuşturucu hap, fuhuştan elde edildiği değerlendirilen 450 dolar, 500 Euro, 9 bin lira ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Fuhuşa zorlandığı iddia edilen 28 kadın ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

“Suç işlemek amacıyla teşkil edilmiş örgüt faaliyetleri” suçlamasıyla gözaltına alınan 13 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından, “Fuhşa teşvik etmek”, “Fuhşa aracılık etmek” ve “Fuhşa yer temin etmek” suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

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