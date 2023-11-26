Eş zamanlı fuhuş operasyonu. 500 polis eğlence mekanlarına baskınlar yaptı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde polis ekipleri tarafından eğlence mekanlarına düzenlenen eş zamanlı fuhuş operasyonunda yabancı uyruklu 6 kadın gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından bir kadının çantasından isimlerin yazılı olduğu müşteri listesi çıktı.

KAYNAK: DHA
Eş zamanlı fuhuş operasyonu. 500 polis eğlence mekanlarına baskınlar yaptı

Eş zamanlı fuhuş operasyonu. 500 polis eğlence mekanlarına baskınlar yaptı

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Karasu ilçesindeki gazinolar bölgesinde eş zamanlı fuhuş operasyonu düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin de bulunduğu yaklaşık 500 polis, eğlence mekanlarına baskınlar yaptı. 60 kadının kimlikleri tek tek kontrol edilirken, fuhuş yaptığı iddia edilen 6 yabancı uyruklu kadın gözaltına alındı.

HAYAT KADINLARININ İSİMLERİNİN YAZILI OLDUĞU KAĞIT ELE GEÇİRİLDİ

Polis ekipleri tarafından eğlence mekanlarının önünde bulunan ve kadınların transferini sağlayan araçlar da didik didik arandı. Aramalar sırasında bir kadının çantasından isimlerin yazılı olduğu müşteri listesi çıktı.

Gözaltına alınan yabancı uyruklu kadınların emniyetteki işlemleri devam ederken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

fuhus-operasyonunda-bir-kadinin-cantasindan-musteri-listesi-cikti-4562-dhaphoto1.jpg

fuhus-operasyonunda-bir-kadinin-cantasindan-musteri-listesi-cikti-4562-dhaphoto2.jpg

fuhus-operasyonunda-bir-kadinin-cantasindan-musteri-listesi-cikti-4562-dhaphoto3.jpg

fuhus-operasyonunda-bir-kadinin-cantasindan-musteri-listesi-cikti-4562-dhaphoto4.jpg

fuhus-operasyonunda-bir-kadinin-cantasindan-musteri-listesi-cikti-4562-dhaphoto5.jpg

İlgili Haberler
Tekirdağ'da fuhuş operasyonu. 3 kişi tutuklandı
Tekirdağ'da fuhuş operasyonu. 3 kişi tutuklandı
Tekirdağ'da fuhuş operasyonu: 6 gözaltı
Tekirdağ'da fuhuş operasyonu: 6 gözaltı
Burdur'da jandarmadan restorana fuhuş baskını
Kayseri'de fuhuş yapıldığı ortaya çıkan evlere baskın
Kayseri'de fuhuş yapıldığı ortaya çıkan evlere baskın
Bursa’da fuhuş operasyonu: 13 kişi gözaltına alındı
Bursa’da fuhuş operasyonu: 13 kişi gözaltına alındı
Sakarya'da fuhuş operasyonu: 19 şüpheli gözaltına alındı
Sakarya'da fuhuş operasyonu: 19 şüpheli gözaltına alındı
Öne Çıkanlar
Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal'ı aldattı mı? Kenan İmirzalıoğlu neden gündem oldu?
Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal'ı aldattı mı? Kenan İmirzalıoğlu neden gündem oldu?
Milli ara ve Hakan Yakın
Milli ara ve Hakan Yakın
Koskoca market zinciri çürümüş meyveleri indirimle satıyor. Vicdanınız kurusun
Koskoca market zinciri çürümüş meyveleri indirimle satıyor. Vicdanınız kurusun
Türk Telekom her ay sessiz sedasız vatandaşın 650 milyon lirasını almakla kalmamış!
Türk Telekom her ay sessiz sedasız vatandaşın 650 milyon lirasını almakla kalmamış!
MasterChef All Star 161. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
MasterChef All Star 161. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
Toprağa baktı mı yer altında ne var ne yok gören Şener Üşümezsoy açıkladı. Türkiye Gazze'deki hazineden nasıl dışarı atılıyor
Toprağa baktı mı yer altında ne var ne yok gören Şener Üşümezsoy açıkladı. Türkiye Gazze'deki hazineden nasıl dışarı atılıyor
Son Haberler
Çobanın katili defalarca saldıran koç çıktı Gündem
Çobanın katili defalarca saldıran koç çıktı
AFAD açıkladı. Fırtına iki ilde can aldı Gündem
AFAD açıkladı. Fırtına iki ilde can aldı
Erman Toroğlu: Fenerbahçeli futbolcunun o kolunu nereye soktun Hüseyin Göçek Spor
Erman Toroğlu: Fenerbahçeli futbolcunun o kolunu nereye soktun Hüseyin Göçek
Hayalleri süsleyen ev gibi 2+1 karavana beğeni yağdı Gündem
Hayalleri süsleyen ev gibi 2+1 karavana beğeni yağdı
İsmail Kartal'dan transfer açıklaması Spor
İsmail Kartal'dan transfer açıklaması
Temizlik işçisiyle sokak köpeğinin yürekleri ısıtan videosu Gündem
Temizlik işçisiyle sokak köpeğinin yürekleri ısıtan videosu
Köyde yaşayan kadından viral olan "Ofiste bir günüm" videosu Gündem
Köyde yaşayan kadından viral olan "Ofiste bir günüm" videosu