Bursa’da gazeteciye silahlı saldırı

Olay, 18.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, mesai bitiminde 34 GPT 098 plakalı otomobiliyle evine seyir halinde olan Yaman Kaya (37), henüz kimliği belirlenemeyen kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Silahlı saldırıyı yara almadan atlatan Kaya’nın otomobilinde, maddi hasar meydana geldi. Kaya, emniyette verdiği ifadesinde, “Saldırıyı kimin ve ne için düzenlediğini bilmiyorum. 18.00’de mesaim bitiyor. İşlerim yoğun olduğu için 18.30 sıralarında çıktım. Saldırıyı düzenleyen de 30 dakika boyunca benim çıkmamı beklemiş. Daha sonra saldırıyı düzenleyip kaçtı. Azmettirici olduğunu düşünmekteyim”

"YILMAYACAĞIM"

Yaşadığı olayın ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Yaman Kaya, “Az önce (FSM) Bulvarı’ndaki iş yerimden çıktıktan kısa süre sonra aracımla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradım. Sağlık durumum iyi, şu anda ifade veriyorum. Şimdiden söyleyeyim, yılmayacağım” ifadelerine yer verdi.

BURSA GAZETECİLER CEMİYETİ BAŞKANI KOLAYLI'DAN KINAMA

Sağlık durumu iyi olan Kaya'ya yönelik silahlı saldırıyı yazılı bir açıklama yaparak kınayan Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı, çirkin saldırının takipçisi olacaklarını belirtti.

Kolaylı, "Mesleğimize ve meslektaşlarımıza yönelik çirkin saldırılara bu akşam Bursa'da bir yenisinin eklendiğini üzülerek haber aldık. Genç meslektaşımız Yaman Kaya, aracıyla evine giderken silahlı bir saldırganın hedefi oldu.

Tek tesellimiz meslektaşımızın iğrenç saldırıdan yara almadan kurtulmuş olmasıdır. Halkın haber alma özgürlüğü adına fedakarca görev yapan meslektaşımıza ‘geçmiş olsun’ diyor, eli silahlı saldırganın yakalanarak hak ettiği şekilde cezalandırılmasını bekliyoruz. Bursa Gazeteciler Cemiyeti olarak konunun takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.