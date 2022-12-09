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Gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırının zanlıları adliyede

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde bir kişinin öldüğü, iki kişinin yaralandığı gece kulübüne yönelik silahlı saldırının 3 şüphelisi adliyeye sevk edildi.

Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma - 15:40
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Bursa'da gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırının zanlıları adliyede

Gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırının zanlıları adliyede
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Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Ş.K. (24), G.K. (27) ve C.T'nin (24) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlıların savcılıktaki sorguları devam ediyor.

Gümüştepe Mahallesi Lefkoşa Caddesi'ndeki eğlence mekanına, 7 Aralık gecesi iş yeri sahipleriyle aralarında husumet bulunduğu öğrenilen şüphelilerce silahlı saldırıda bulunulmuştu. İş yeri çalışanları Mehmet C. ve Zülküf A. ile taksi şoförü Murat K. ağır yaralanmış, hastaneye kaldırılan yaralılardan Murat K. kurtarılamamıştı. Ekipler, kaçan 3 şüpheliyi gözaltına almıştı. (AA)

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