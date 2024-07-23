Bursa’da geri dönüşüm tesisinde yangın! 3 fabrikaya sıçradı

Düzenleme: Kaynak: AA / DHA / İHA
Bursa’da geri dönüşüm tesisinde yangın! 3 fabrikaya sıçradı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında sabah saat 09.00 sularında başlayan ve çevredeki 4 fabrikaya sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi'nde bulunan kağıt ve elyaf üretimi yapan yan yana iki fabrikada, sabah saat 09.00 sıralarında yangın çıktı.

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Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrikaların yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı ve Orman Bölge Müdürlüğü'nden bir helikopter istendi.

"YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI"

Olay yerine gelen Bursa Valisi Mahmut Demirtaş yangına dair açıklamalarda bulundu. Yangının kontrol altına alındığını açıklayan Demirtaş, "Soğutma çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. İtfaiye bir taraftan, orman teşkilatı bir taraftan, bizim emniyetin tomalarıyla hemen hemen şu an ciddi anlamda bir sıkıntı kalmadığını düşünebiliriz. Özellikle biz ikametgahlara gidebilir mi diye endişemiz vardı ama sağ olsun arkadaşlarımızın çok büyük gayretiyle kimsenin burnu kanamadan, sadece bir itfaiye erimiz aşırı dumandan dolayı etkinlenmişti onu hastaneye sevk ettik. Çok şükür büyük bir sıkıntımız yok" dedi.

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"GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASINDAN ÇIKTIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Yangının çıkış noktasına dair konuşan Demirtaş, "Geri dönüşüm fabrikasında başladığını düşünüyoruz tabii itfaiye raporu gelmeden kesin olarak bir şey söylememiz doğru olmaz. Ama tespitlerimize göre geri dönüşümde başladığını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

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Dumanlar kentin birçok noktasından görülürken, ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

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Yangının, geri dönüşüm tesisinde başladığı ve ardından yakındaki kağıt-elyaf fabrikası ile strafor ve tekstil dokuma fabrikalarına sıçradığı belirtildi.

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Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Başkanlığı, yangını gece görüşlü termal kameralı dronlarla da takip ediyor. Yangının çıktığı Vakıf Mahallesi'ne gelen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, çalışmaları yerinde takip etti.

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Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, yangın söndürme çalışmalarını yerinde takip ederek gazetecilere açıklamalarda bulundu. Başkan Yılmaz, "Çelebi Mehmet Mahallesi'nde geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Kağıt deposunda başlayan alevler, yorgan yapıları, elyaflar ve süngerlerin olduğu depoya sıçradı. Yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Yangının elyaf fabrikası dışında konutlara sıçraması önlendi.

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Elyaf fabrikasındaki çalışmalar devam ediyor. Elyaf deposunda da sorun var. Yıldırım ve Büyükşehir Belediyesinin itfaiye ekipleri, söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Yangın üç fabrikayı etkiledi. Arkadaki evlerde tahliye olmadı, arada koridor oluşturuldu. Orman Bölge Müdürlüğü'nden helikopter istendi" dedi.

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Yangının, saat 09.30'da Özdemir Geri Dönüşüm tesisinde başladığı ve ardından MDN Home Tekstil'e sıçradığı öğrenildi. İtfaiye ve kurtarma ekiplerinin zamanında yaptığı müdahale sonrası çalışanlar tahliye edildi.

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Alevlerin, MDN Home Tekstil fabrikasının ve yanında bulunan tekstil firmalarının depolarındaki strafor maddelerinin tutuşmasına yol açtığı açıklandı.

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Yangına, 30'u Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine ait olmak üzere, çevre ilçelerden gelen toplam 60 araç, 4 iş makinesi ve 100 personelle müdahale ediliyor. Ekipler, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor.

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