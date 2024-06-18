Tuzla’daki fabrika yangını 6 saatte söndürüldü

Saat 13.00 civarında fabrikanın depo kısmında başlayan yangın, hızla tüm fabrikaya yayıldı ve çevredeki iki fabrika ile ormanlık alana sıçradı. Yangın ihbarı üzerine olay yerine çevre ilçelerden de destek alarak çok sayıda itfaiye ekibi, Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, emniyet ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangına, 56 araç ve 156 personelin yanı sıra bir helikopter ile havadan müdahale edildi. Yoğun çabalar sonucunda yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları başlatıldı.

Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, yaklaşık 30 dönümlük alanda kurulu fabrikada büyük çapta maddi hasar meydana geldi.