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Bypass sonrası en hızlı nasıl iyileşir?

Kalp Damar Cerrahı Op. Dr. Bilge Yılmaz, Bypass sonrası en hızlı ve sağlıklı biçimde nasıl iyileşebilmenin yollarını açıkladı. Yılmaz, “Bypass ameliyatı sonrası stresten uzak durun, uyku düzeninize dikkat edin ve dengeli beslenmeye özen gösterin” dedi ve uyarılarda bulundu.

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 13:00
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Bypass sonrası hızlıca nasıl iyileşir?

Bypass sonrası en hızlı nasıl iyileşir?
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Kalp Damar Cerrahı Op. Dr. Bilge Yılmaz, bypass sonrası yapılması gerekenleri açıkladı. Yılmaz, ''Türkiye'de her yıl yaklaşık 250 bin kişiye kalp-damar hastalığı tanısı konuluyor, her yıl ortalama 300-400 bin kişi kalp krizi geçiriyor ve bunların yaklaşık 150 bini hayatını kaybediyor'' diye konuştu.

Op. Dr. Bilge Yılmaz, bypass sonrası en hızlı iyileşmenin yollarını ise şöyle sıraladı:

Stresten uzak durun. Açık kalp ameliyatlarından sonra bir ay kadar stresli ortamlarda ve iş yerlerinde bulunmayın.

Yara yerlerinin bakım ve pansumanlarına özen gösterin. Özellikle göğüs kemiği kesiği yapılan hastalar, esneme, gerilme, yük taşıma ya da kolları aşırı kullanma gibi hareketlerden kaçınmalı. Eğer korse ya da varis çorabı gibi taburculukta verilen malzemeler varsa, bunları düzenli kullanın.

İlaç alerjisi, nefes darlığı, yara yerinde akıntı, aşırı baş dönmesi, ateş ve kanama gibi durumlarda beklemeden doktorunuza başvurun

Kendinizi zorlamadan bol bol yürüyüşler ve nefes egzersizleri yapın. Bulunduğunuz ortamları sık sık havalandırın.

İlaçlarınızı düzenli kullanın, kontrol muayenelerinizi geciktirmeyin.

Su tüketiminde doktorunuz aksini söylemedikçe 2-2.5 litrenin altına düşmeyin.

Taze sebze-meyve, tahıl gibi tüm vitamin ve mineralleri içerecek lifli ve dengeli beslenme düzenini benimseyin.Midenize ve sindirim sisteminize aşırı yüklenmeyin. Diyabet ya da metabolik hastalığı olanlar ise diyet listesine uygun beslenmeli.

Kişisel hijyene dikkat edin, enfeksiyon riski nedeniyle kalabalık ortamlardan bir süre uzak durun.

Uyku düzeninize dikkat edin. Açık kalp ameliyatlarından sonra sık rastlanan uyku problemlerini en aza indirmek için gündüz değil geceleri uyuyun.

İçeriğini bilmediğimiz bitkisel ilaç ya da ürünleri doktorunuza sormadan kullanmayın. Bazı bitkilerin kan sulandırıcıların etkilerini artırıp azalttığını unutmayın.

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