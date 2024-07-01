Reyhanlı'da halk sokağa döküldü 'Ülkede mülteci istemiyoruz'

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Reyhanlı'da halk sokağa döküldü 'Ülkede mülteci istemiyoruz'

Kayseri'de Suriyeli bir sığınmacının dün küçük çocuğu cinsel istismarda bulunmasının ardından istismarcıyı savunan Suriyelilerin çıkarttığı olaylar kenti yaşanmaz hale getirdi.

Suriye tarafından Türk bayraklarına yapılan saldırılar ve Türk tırlarının ateşe verilmesinin ardından ise gerginlik iyice arttı.

Akşam saatlerinde Suriyeli sığınmacı sayısının yüksel olan illerin başında gelen Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yüzlerce vatandaş ellerinde bayraklarla sokağa indi.

İlçe meydanında toplanan öfkeli kalabalık 'Ülkede mülteci istemiyoruz' sloganları attı.

Tansiyonun yüksek olduğu Reyhanlı'da araçlarındaki vatandaşlar da göstericilere kornalarına basarak destek verdi.

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