Reyhanlı'da halk sokağa döküldü 'Ülkede mülteci istemiyoruz'

Suriye tarafından Türk bayraklarına yapılan saldırılar ve Türk tırlarının ateşe verilmesinin ardından ise gerginlik iyice arttı.

Akşam saatlerinde Suriyeli sığınmacı sayısının yüksel olan illerin başında gelen Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yüzlerce vatandaş ellerinde bayraklarla sokağa indi.

İlçe meydanında toplanan öfkeli kalabalık 'Ülkede mülteci istemiyoruz' sloganları attı.

Tansiyonun yüksek olduğu Reyhanlı'da araçlarındaki vatandaşlar da göstericilere kornalarına basarak destek verdi.