Hırsızlar elektrik direklerindeki demirleri çaldılar

Bursa'da hırsızlar otoban kenarlarında bulunan elektrik direklerinden demirleri çalarak satıyor.
Merkez Nilüfer ve Osmangazi ilçesinde hırsızlar otoban kenarlarında bulunan elektrik direklerinden demirleri sökerek satıyorlar. Gecenin karanlığını ve kimsenin geçmemesini fırsat bilerek elektrik direklerini talan ediyorlar.
Mahalleli enerji taşıyan yüksek gerilim hattı direğinin demirlerini çalan hırsızlara tepki gösterdi.
Bazı direkler ise çalınan demirler nedeniyle devrilirken, mahalle sakinleri hırsızların yakalanmasını istediler.
(Kaynak: İHA)
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