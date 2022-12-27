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Bursa'da inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde faaliyet gösteren tarım ilaçları firmasına ait inşaatta çalışan işçi, yüksekten düşerek hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı - 18:14
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Bursa'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Bursa'da inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi
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Olay akşam saatlerinde Orhangazi’de faaliyet gösteren Hektaş Tarımsal İnovasyon ve Deneyim Merkezinde meydana geldi. Burada devam eden inşaatta çalışan Hasan Soylu (49) inşaatın iç bölümünde yaklaşık 7 metre yüksekten beton zemine düştü.

Ağır yaralanan Soylu için olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi burada yapılan Hasan Soylu, ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı işçi burada doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Olay sonrasında Orhangazi Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve savcılık işyerindeki iş kazası ile ilgili soruşturma başlattı.

Olay yeri inceleme ekipleri Hasan Soylu’nun düştüğü bölgede inceleme yaptı. (AA)

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