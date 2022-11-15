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Bursa'da kuraklık alarmı! Nilüfer Barajı tamamen kurudu 

Bursa'nın içme suyunun en önemli kısmını karşılayan yıllık 60 milyon metreküp su kapasiteli Nilüfer Barajı tamamen kurudu. 40 milyon metreküp kapasiteli Doğancı Barajı'ndaki doluluk ise yüzde 50'ye düştü. Yağış olmazsa Bursa'nın sadece 50 günlük suyu kaldı.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 11:39
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Bursa'da kuraklık alarmı! Nilüfer Barajı tamamen kurudu 

Bursa'da kuraklık alarmı! Nilüfer Barajı tamamen kurudu 
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Bursa'nın su ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayan Nilüfer Barajı'nda su yok denecek kadar çekildi. Barajın son halini görenler gözlerine inanamadı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) ise baraj doluluk oranlarını açıkladı. Uzmanlara göre, açıklanan baraj doluluk oranı Bursa'nın yaklaşık 50 günlük suyunun kaldığı gösteriyor. 

"GÖZLERİMİZİN ÖNÜNDE KURUYOR"

DOĞADER Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Güler konu ile ilgili yaptığı açıklamasında, "Bulunduğumuz yer Nilüfer Barajı havzası ve görüldüğü gibi kurak bir durumda. Bursa'nın en önemli su kaynaklarından biri olan baraj gözlerimizin gözü önünde kuruyor. BUSKİ'nin verilerine göre yüzde 1 olarak gözüküyor. Muhtemelen bu da balçık halinde kullanılmaz olan su" dedi. 

"TAMAMEN KURUDU"

DOĞADER Yönetim Kurulu üyesi Murat Demir ise "Nilüfer barajında su yok. BUSKİ'nin verilerine baktığımız zaman barajın su oranı yüzde 1. Bu da tamamen kuruduğu anlamına geliyor. Barajın içerisinde şu anda "can suyu" dediğimiz su bile yok denebilir. Oysaki bu baraj Bursa'yı besleyen su barajımız. Hemen altımızda Doğancı barajı var orada da yüzde 50'nin çok altına düşmüş" diye konuştu. 

"İÇEÇEK SU BULAMAYACAĞIZ"

"Bu kuraklığın böyle devam etmesi halinde 2 ay sonra çeşmeden içecek su bulamayacağız" diyen Murat Demir şöyle devam etti:

"Mevsim koşullarına göre havalar soğumazsa halen daha güneşin etkisini görmeye devam edersek yağmur yağmazsa biz 2 ay sonra çeşmeden içecek su bulamayacağız" dedi. 

"BU KADAR KURAK GEÇMEMİŞTİ"

45 senedir aynı köyde yaşadığını ve bu zamana kadar böyle kuralık görmediğini belirten Kozbudaklar Köy Muhtarı Mehmet Yıldirım, "45 yaşındayım ve 45 senedir bu köyde yaşıyorum. Bu seneye kadar daha önce bu kadar kurak geçmemişti. Barajımızda su azaldı. Ben yaşadığım süre zarfında barajlardaki su oranı bu kadar kurak geçmemişti" dedi. 

Öte yandan Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ovadaki 130 su kuyusundan sisteme su takviyesi yaptığı öğrenildi. 

Bursa'da hafta sonundan itibaren yağış ve Uludağ'a kar beklenirken, geçen yılın aynı döneminde barajlardaki su doluluk oranlarının Doğancı'da yüzde 67, Nilüfer'de yüzde 10 olduğu kaydedildi. (AA)

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