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Sular çekilince gün yüzüne çıktı. Tam 1500 yıllık

Marmara bölgesinin en büyük ve Türkiye'nin beşinci büyük doğal gölü olan İznik Gölü, fabrikaların aşırı su çekmesi ve kuraklıktan nasibini aldı. İznik Gölü'ndeki çekilme 200 metreyi aşarken, dibindeki 2 bin yıllık tarihi bazilika suların üzerine çıktı. 

Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe - 14:40
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İznik Gölü'nün dibindeki tarih sular çekilince gün yüzüne çıktı. Tam 1500 yıllık

Sular çekilince gün yüzüne çıktı. Tam 1500 yıllık
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Türkiye’nin 5.büyük gölü olan İznik Gölü'nde kuraklık çapıcı boyutlara ulaştı. Göldeki aşırı çekilme sebebiyle dünyanın en önemli tarihi eserleri arasında bulunan İznik Gölü'nün dibindeki 2 bin yıllık tarihi bazilika resmen suların üzerinde kaldı. Emekli Müze Müdürü Taylan Sevil, “Artık bazilikanın üzerinde yürüyebilirsiniz. Durum o kadar vahim” dedi.

Marmara Bölgesi'nin en büyük gölü İznik Gölü'nde 8 yıl önce keşfedilen bin 500 yıllık bazilika suların çekilmesiyle su yüzeyine çıktı.

TARİHİ BAZİLİKA SU YÜZEYİNE ÇIKTI

Dünyanın en önemli 10 buluşu arasında yer alan İznik Gölü'nün dibinde keşfedilen Aziz Neophytos’un adına inşa edilen tarihi bazilika, artık sular altında değil. Göldeki kuraklığın artması nedeniyle gün yüzüne çıkan dünya tarihinin en önemli eserinde görevli arkeolog dalgıçlar artık araştırmalarını bazilikanın üzerinden yapıyor.

ÇEKİLME 200 METREYİ AŞTI

Marmara bölgesinin en büyük, Türkiye'nin ise beşinci büyük doğal gölü olan İznik Gölü, fabrikaların aşırı su çekmesi ve kuraklıktan nasibini aldı. Fabrikaların ve zirai sulamanın da ihtiyacını karşıladığı için günden güne kuruyan İznik Gölü'ndeki çekilme 200 metreyi aştı.

Vatandaşlar endişe içerisinde göldeki su oranının günden güne azalmasına şahit olurken, bazilika ile ilgili araştırmalarını gölün dibinde yapan araştırmacılar ve arkeologlar göldeki çekilme yüzünden çalışmalarını artık yüzyılın keşfinin üzerinde yürüyerek yapıyor.

Adeta bir sır gibi korunan ve çalışma alanına kimsenin alınmadığı tarihi eserin üzerinde bazı kendini bilmez kişilerin gezmesi ise herkesi endişe içinde bırakıyor.

Dünyanın en önemli tarihi eserlerinin başında bazilikanın olduğunu ifade eden İznik Eski Müze Müdürü Taylan Sevil, “İznik Gölü'nde geçen yıllarda başlayan çekilme bu yıl da devam etti. Bu sene gerçekten oldukça belirgin bir duruma dönüştü. Bu çekilmeler sonucunda antik çağda kalan eserlerde su üzerine çıktı. Bunlardan birisi yüzyılın keşiflerinden biri olan bazilika kalıntısı ortaya çıktı. Günümüzde artık bazilikaya yürüyerek ulaşmak mümkün hale gelmiştir. Bu da gölün ne derecede çekildiğinin önemli göstergesidir" dedi.

"DURUM ÇOK VAHİM"

İznik Gölü kıyısında 20 yıllık işletmesi bulunan Bekir Uslu, “Gördüğüm manzara karşısında çok şaşkınım. Gerçekten durum çok vahim. Artık yetkililere sesleniyorum. Kuraklık had safhaya ulaştı. Buna önlem alınması lazım. Çünkü bazilika artık gün yüzüne çıktı. Üzerine çıkıp rahatlıkla gezebilirsiniz. Bu kuraklık geçen yıla göre yüzde 50 daha arttı. Diğer yerlerde kuraklık 150-200 metreye kadar ulaştı. Eğer bu böyle devam ederse gölümüzü kaybetmek üzereyiz. Lütfen artık herkes elini taşın altına koysun” diye konuştu.


(Kaynak: İHA)

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